Espionaje en Casa de Gobierno: preguntas básicas sin respuestas y un Silenzio Stampa inconducente
ESPECIAL, por Francisco Pancho Calderón.- Hasta el cierre de esta Editorial, aguardamos que el ministro de Seguridad de la Provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, salga a la palestra a hablar sobre el circunstancial hallazgo en la Casa de Gobierno, de dispositivos tecnológicos vinculados a vigilancia oculta o si se quiere conjeturar con mayor agudeza, a espionaje. Ni el titular de una cartera tan neurálgica ni autoridades de la Policía brindaron precisiones, quedando todo herméticamente circunscripto a la investigación abordada tras la denuncia del gobernador Rogelio Frigerio.
Expertos en la materia, tan solo mediante la examinación de los reportes fotográficos publicados, lograron discernir que:
-Puede verse una cámara de seguridad CCTV oculta dentro de un detector de movimiento PIR. Para robustecer las expresiones del mandatario, y luego del secretario general, puede definirse que es un dispositivo típico de vigilancia encubierta.
En las fotos se aprecia además:
-la carcasa blanca StarLight
-un detector de movimiento PIR (los que se usan en alarmas). Normalmente solo detectan calor/movimiento.
-la plaqueta con lente
-un módulo de cámara CCTV analógica (probablemente 700–1000 TVL).
-No es IP, es cámara analógica clásica.
-Conector BNC metálico
-Salida de video analógico para DVR.
-Conector de alimentación 12V para alimentar la cámara.
-Placa intermedia con electrónica, suele ser para regulación de voltaje, a veces con micrófono integrado.
-No parece haber sensor PIR activo conectado
-En muchos de estos modelos, el PIR es solo carcasa estética.
Utilización
Este tipo de dispositivo se vende como:
-Cámara espía
-Cámara encubierta
-Cámara en detector de movimiento
-Vigilancia discreta para interiores
Cómo funciona
-Se conecta a un DVR por BNC y graba como cualquier cámara de seguridad.
¿Es legal o ilegal?
-No es un detector de movimiento común. Es un dispositivo de vigilancia oculto. Pero, dependiendo del contexto, puede ser:
-Legal (seguridad privada, aviso previo)
-O completamente ilegal (grabación sin consentimiento).
Lo que la prensa anunció y el gobernador confirmó
Esta gestión, en dos años, se ha caracterizado por mantener de modo muy abierto una particular relación con un sector claramente visualizado de la prensa. Así, a diario, se visibiliza como hay colegas de indiscutible predicamento en la materia, o lisa y llanamente renombrados “operadores” que hacen su trabajo eficientemente, y vierten data que algunas horas después o hasta al día siguiente son oficializadas por el área de Comunicación, o hasta ratificadas en declaraciones periodísticas por los propios funcionarios.
Pese a épocas en las que se pregona a los cuatro vientos que #NoHayPlata, hay un Gobierno que o es víctima de sensibles filtraciones que hace rato deberían haberse investigado exhaustivamente, o sucumbe ante lo que consideran “clave”, “neurálgico”, “crucial” como lo es, el propagar confidencialmente una novedad que propende evaluarse -primariamente- su impacto para su posterior divulgación oficiosa, o revocación o desmentida.
Esa tarea que tan magníficamente despliegan algunos comunicadores avezados, competentes, tiene un costo y hete aquí la contradicción que venimos estudiando desde el inicio mismo de esta gestión, con resultados a la vista.
Roncaglia debió haber hablado de inmediato
Catapultado por Patricia Bullrich y Mauricio Macri, Néstor Roncaglia supo llegar al lugar más alto dentro de la Policía Federal Argentina. Fue (o es…) un hombre de la DEA, formado en Estados Unidos.
Antes de asumir como jefe de la PFA, con el título de abogado y posgrados en Derecho Constitucional y en Derecho Procesal Penal, había acumulado experiencia desde 1992 en el área de investigación y política criminal. Veinte años después saltaría a la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la fuerza.
Prestando servicios allí realizó cursos de perfeccionamiento en la persecución del narcotráfico en la Drug Enforcement Administration (DEA, por su sigla en inglés), temática que lo iba a catapultar en su carrera, capacitándose asiduamente en el país del norte, y en noviembre de 2018 fue designado vicepresidente por las Américas del Comité Ejecutivo de Interpol.
Roncaglia supo hacer pública su admiración por el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, conocido por su política de “mano dura”. Y siguiendo esa línea, el hasta este momento ministro de Seguridad y Justicia, ha sido muy enfático con la búsqueda de intensificar la prevención del delito. “Un policía que mira, en un determinado lugar, es un policía que te está cuidando”, sabe reafirmar,. sintético y didáctico. Y a ese recurso humano en la calle, Roncaglia no ha ocultado su inclinación por sumar la tecnología, especialmente las cámaras de seguridad lo que ha declarado en diversas entrevistas. Nadie se resiste al archivo…
De hecho, en varios reportajes, Roncaglia, antes de asumir ha reconocido el recurso humano y la tecnología que tiene la Policía de Entre Ríos.
Y… hablando de tecnología… El 1º de junio de 2013 debe haber sido el día más difícil de su vida. Llegaba a su casa de Olivos, luego de un operativo antidroga en Zárate que le había ocupado buena parte de la jornada. Cuando abrió el garaje y se aprestaba a guardar el auto, tres hombres lo interceptaron en una escena de entradera. Todo terminó con el entonces jefe de la Superintendencia de Drogas Peligrosas en el piso y con un arma apuntándole a la cabeza.
Forcejeó y los agresores salieron corriendo, pero a los tiros. A Roncaglia se le incrustó una bala en un dedo, lo que le anuló en un 70 por ciento la movilidad de toda la mano, y otro proyectil le perforó el hemitórax derecho, debajo de la axila. Con el correr de los años, el policía fue atando cabos. El hombre al que hirió en el enfrentamiento es hermanastro de otro que integraba una banda narco cuyos integrantes, incluidos policías, fueron condenados a 19 años de prisión en un operativo que él mismo había llevado adelante en 2008.
Uno de los capturados fue Ernesto León, que había sido chofer de Aníbal Gordon, agente de inteligencia del Batallón 601 durante la última dictadura militar. Roncaglia no tuvo dudas de que se trató de una “entrega intramuros” y no de un robo al boleo, ya que los asaltantes eran de General Rodríguez, a 70 kilómetros de su domicilio. Todo el hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra. El episodio se puede ver como una película en YouTube, bajo el nombre de “Enfrentamiento Roncaglia”.
Entonces… con lo revelado ayer primero por un medio paranaense de amplio impacto en lo político, y -extrañamente- luego reconocido por Frigerio y Colello (el orden debió haber sido obviamente distinto…), un distinguido especialista como Roncaglia, pero a la vez, un hombre valiente como él, quien sin duda sabe ponerle el pecho a las balas, tuvo mucho tiempo, hasta la medianoche de ayer en convocar a una conferencia de prensa y brindar detalles primarios acerca del CÓMO pudo registrarse esta invasión a la privacidad del mandatario y su secretario general, transcurriendo dos años de gestión…
Es que resultan relatos asombrosos los de Frigerio y Colello… Tan insólitos, como verdaderamente se ha narrado una operación inconcebible, inaudita delante de las narices del mismo Roncaglia, y de TODO el equipo de Seguridad que rodea al gobernador y a una de sus piezas más determinantes de su Gobierno.
Lo cual se agrava si se tiene en cuenta el reciente Caso Kueider…
¿Y a eso se le suma “Silenzio Stampa”? Inadmisible…
Cuestionario vital aún sin explicación formal
Concluimos esta Columna exponiendo lo que, básicamente, debió enumerarse paralelamente a la investigación, algo sugerido por peritos de incuestionables pergaminos en este tema ya que, según ellos las imágenes generan controversia por las característica de los implementos hallados:
-¿Las cámaras transmitían por cable? (Siguiendo la conexión se puede reconstruir el circuito del “espionaje”)
-Si los equipos observados corresponden a tecnología de CCTV, la grabación depende necesariamente de un grabador externo, como un DVR o sistema similar, ¿no debería haberse constatado con un periódico “barrido” que se había establecido ese sistema de vigilancia encubierta?
-Si el equipamiento que se verifica en las fotos no es de tecnología sofisticada ni corresponde a sistemas propios de organismos de inteligencia profesional, sino a dispositivos de uso comercial, de bajo costo y de venta libre, ¿no surge de modo inequívoco que falló severamente la Inteligencia en materia de Seguridad para no percatarse antes de ello?
Conclusión
Estas preguntas ELEMENTALES no constituyen una simplicidad técnica y/o no tienen por objeto el reducir la gravedad institucional del hecho, insistimos… primero dado a conocer por un medio de Prensa especializado en Política y varias horas después admitido por el Gobierno.
Por el contrario, estas preguntas que ameritaban respuestas oficiales INMEDIATAS, implican que la instalación habría requerido acceso físico al edificio y conocimiento del lugar, elementos que resultan centrales para determinar responsabilidades ya que, irrefutablemente, hubo una grosera desidia en lo relativo a revisar a diario todo ámbito privado donde se desenvuelve nada menos que el jefe de Estado entrerriano y/o la oficina de su funcionario más cercano.