Espert y un fuerte sincericidio: “No darle aumentos a jubilados o no financiar emergencias en discapacidad, educación y salud es por racionalidad”
El diputado nacional José Luis Espert pidió por un “Nunca Más” para “todo lo que signifique Argentina, una villa miseria”, planteó que en la votación en la Cámara Baja “perdió la sociedad”. A su vez, remarcó su postura: “No darle aumentos a jubilados o no financiar emergencias en discapacidad, educación y salud es por racionalidad”.
El legislador se refirió al lanzamiento de campaña que hizo La Libertad Avanza en La Matanza para las elecciones provinciales, de septiembre, y las nacionales, de octubre. “El ‘Nunca Más’ no tiene dueño, el ‘Nunca Más’ es decirle nunca más a un montón de cosas espantosas”, observó el legislador, que suena para encabezar la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de octubre.
En alusión a la bandera que los libertarios desplegaron en La Matanza, que rezaba “Kichnerismo Nunca Más”, Espert remarcó: “‘Nunca Más’ a los sindigarcas, a los empresarios prebendarios, ‘Nunca Más’ a los políticos chorros, ‘Nunca Más’ a estos atorrantes que se presentan como candidatos testimoniales”, agregó y le atribuyó al kirchnerismo “pretender que el ‘Nunca Más’ se utilice solo para lo que ellos quieren”. “Nosotros decimos ‘Nunca Más’ a todo lo que también representa el kirchnerismo”, contrastó.
“‘Nunca Más’ no solo a la tragedia de lo que vivimos en los 70, sino que ‘Nunca Más’ a todo eso que signifique Argentina una villa miseria, y el kirchnerismo es eso”, apuntó.
El diputado nacional analizó el resultado de la votación de esta semana en la Cámara de Diputados donde el Gobierno no pudo detener la aprobación de un conjunto de leyes. “Perdió la sociedad en la Cámara de Diputados porque el kirchnerismo se salió con la suya, algo transitorio si la gente nos acompaña con el voto. No darle aumentos a jubilados o no financiar emergencias en discapacidad, educación y salud es por racionalidad”, evaluó.
Espert defendió la postura del oficialismo: “Lo que nosotros planteamos con el Garrahan y el financiamiento a la educación (superior) es simplemente darle racionalidad a muchas cosas que están ocurriendo en materia fiscal”. En relación al déficit cero, explicó que esa política “evita emitir y si uno no emite, no tiene inflación”.
“La inflación es el peor veneno que puede haber para la gente pobre. Nosotros somos un gobierno donde lo mínimo que queremos hacer que la inflación esté en los niveles que está”, señaló y celebró: “La batalla contra la inflación la estamos ganando y la vamos a seguir dando”.
Sobre los datos de inflación que se conocerán la próxima semana, afirmó que el índice “puede tener serruchitos donde, suba o baje, un poco”. Y agregó que “estacionalmente, julio y agosto, tienden a tener un poquito más de inflación”.
“Estamos trabajando para que la gente nos siga acompañando, necesitamos del voto de la gente para seguir transformando a Argentina”, confió y señaló que “las candidaturas testimoniales son un fraude electoral” porque “aleja a la gente de la votación”. “Ese es el kirchnerismo, es un montón de maldiciones, de miserias, incluso las candidaturas testimoniales”, agregó.
Respecto a la alianza que conformaron cinco gobernadores para tomar distancia del Gobierno y que acompañaron los votos del kirchnerismo, analizó: “Cualquiera avenida del medio te conduce al kirchnerismo porque el kirchnerismo es el facilismo y la droga del populismo”.
“Nosotros proponemos el antidroga, el mérito, el éxito, el trabajo, el arremangarse las mangas de la camisa, el competir con el mundo”, diferenció.