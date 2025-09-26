Espert se enojó con el Gobierno por el fin abrupto de las retenciones cero: “No me gustó. Terminé vendiendo todo con retenciones al 26%”
El esquema de retenciones cero a los granos implementado por el Gobierno para obtener 7.000 millones de dólares tuvo vigencia de menos de tres días y generó polémica entre productores y exportadoras. La medida benefició principalmente a las principales cerealeras, mientras que productores como José Luis Espert, diputado y referente libertario, expresaron su enojo por no haber podido vender la soja con cero retenciones.
“Entiendo el enojo. ¿Me gustó? No, no me gustó. Yo vendí todo lo que tenía que vender con mis hermanos, que trabajamos en el campo, con retenciones al 26%”, sostuvo Espert en una entrevista sobre la medida económica que buscaba captar dólares en medio de la inestabilidad cambiaria.
A pesar de sus críticas, el diputado intentó matizar la polémica: “El medio vaso lleno es mucho más grande que el medio vaso vacío: este es un Gobierno que por primera vez en 30 años reduce las retenciones agropecuarias”. Destacó además que las retenciones a la soja actualmente son siete puntos menores que al momento de la asunción de Javier Milei.
Espert aseguró que “no hay dudas del compromiso” del presidente Milei de continuar reduciendo las retenciones, aunque volvió a mostrar la frustración compartida por muchos productores. “Separemos el enojo que muchos productores tenemos por no haber podido vender la soja con cero retenciones de la decisión estratégica de un Gobierno que va a terminar con las retenciones porque creemos que no deberían existir, porque es ridículo cobrar un impuesto a un sector que genera divisas para el país”, afirmó en diálogo con Radio Mitre.
Según consignó Clarín, la iniciativa de Luis Caputo para garantizar el ingreso de dólares respondió a la necesidad de reforzar la liquidez tras una semana en la que se habían destinado US$ 1.100 millones para sostener el tipo de cambio.
El corto plazo de la medida generó críticas: algunas cerealeras ingresaron las declaraciones juradas de exportación por los 7.000 millones de dólares en menos de tres días. En la práctica, hubo compañías con “long” de declaraciones, es decir, con los dólares ingresados pero sin la mercadería física; otras ya tenían los granos y pudieron aprovechar las retenciones a cero, aunque parte de la soja se había adquirido previamente con un 26% de retención.
El episodio evidencia la tensión entre la estrategia gubernamental de captar divisas rápidamente y la expectativa de los productores por una reducción efectiva de impuestos al sector agroexportador.