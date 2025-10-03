Espert reconoció que recibió fondos del empresario Fred Machado, imputado por la Justicia de EE.UU. por supuestos vínculos con el narcotráfico
El candidato a diputado por La Libertad Avanza, José Luis Espert, salió a dar explicaciones luego de que se conociera la existencia de documentación del Bank of America que daría cuenta de que recibió una transferencia de 200.000 dólares de parte del empresario Fred Machado, hoy investigado por la Justicia de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
“Fue por un contrato con una minera vinculada a Fred Machado”, manifestó en un video que subió a la red social X, que acompañó con el texto: “Nada que esconder. No somos todos lo mismo”.
El diputado indicó que los pagos que le hicieron “no fueron de campaña ni en ejercicio de la función pública”, sino producto de su “actividad privada”. “Jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar origen ilícito”, se defendió.
“Pude haber pecado de ingenuo pero delincuente jamás”, continuó. Y agregó: “Hace 4 años inventaron esta campaña sucia que hoy repiten”.
Una planilla del Bank of America incorporada a una investigación judicial en Texas, Estados Unidos, registra la transferencia de 200.000 dólares que hizo una de las compañías del grupo empresarial de Federico “Fred” Machado en 2020 a José Luis Espert.
El diputado libertario y cabeza de la lista de La Libertad Avanza se resistió varias veces esta semana a contestar si había recibido ese dinero de parte de Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos.
El nuevo registro, confirma que ese depósito se hizo y no es, como dijo Espert, una cifra “en un papel de una contabilidad paralela” cualquiera. Dice, puntualmente, que el pago fue hecho por la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc.
El diputado contó que en 2020, después de “perder como en la guerra” en las elecciones presidenciales del año anterior, volvió a la actividad privada. Fue en enero de ese año, según su versión, que comenzó su vínculo como consultor económico con la empresa Minas del Pueblo de Guatemala, una minera vinculada a Machado que necesitaba de sus servicios como economista.
Su función, en específico, era brindar “asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejos para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia”.
Fue en ese marco que un mes después, dijo, recibió “un adelanto” en virtud del contrato firmado. “Fue en una cuenta a mi nombre radicada en Estados Unidos y que estaba declarada en la Argentina. Nada que esconder” .
“Es más, una de las condiciones que puse es que el pago de los 200.000 dólares se hiciera exclusivamente por transferencia desde otro banco que también estuviera en Estados Unidos. De manera que la operación fuera totalmente transparente. Porque cuando uno recibe un pago en Estados Unidos, lo hace dentro de uno de los sistemas más controlados y estrictos del mundo”, destacó Espert.
Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS
— José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025
Y enfatizó: “No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales”.
Sin embargo, en una entrevista televisiva concedida el miércoles, Espert se negó en diez oportunidades a responder si recibió aquella suma por parte de Fred Machado y, por el contrario, ensayó una débil defensa
“Lo que queda claro es que en Argentina está todo al revés. Los ciudadanos privados somos los que damos explicaciones una y otra vez mientras que los políticos corruptos que hace décadas viven de los recursos de los más pobres no dan nunca ninguna explicación”, completó.
En su siguiente frase, dejó en claro que sigue en carrera para las Legislativas. “Tenemos la responsabilidad de no aflojar, de no dejarnos psicopatear y de seguir trabajando para tener el mejor resultado posible en las elecciones de octubre”, expresó.