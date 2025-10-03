Espert recibió el respaldo de Milei: “Burda operación del kirchnerismo”
Luego de desmentir a través de la publicación de un video las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico, el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza José Luis Espert recibió el apoyo del presidente Javier Milei.
“El Profe @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin”, publicó en X el jefe de Estado.
Luego de, en varias notas no admitirlo y optar por evasivas, el candidato a diputado por La Libertad Avanza, José Luis Espert, salió a dar explicaciones después que se conociera la existencia de documentación del Bank of America que daría cuenta de que recibió una transferencia de 200.000 dólares de parte del empresario Fred Machado, hoy investigado por la Justicia de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico.
“Fue por un contrato con una minera vinculada a Fred Machado”, manifestó en un video que subió a la red social X, que acompañó con el texto: “Nada que esconder. No somos todos lo mismo”.
El diputado indicó que los pagos que le hicieron “no fueron de campaña ni en ejercicio de la función pública”, sino producto de su “actividad privada”. “Jamás recibí fondos que no se encontrasen debidamente justificados. Jamás recibí fondos de los que se pudiera siquiera sospechar origen ilícito”, se defendió.
“Pude haber pecado de ingenuo pero delincuente jamás”, continuó. Y agregó: “Hace 4 años inventaron esta campaña sucia que hoy repiten”.
Una planilla del Bank of America incorporada a una investigación judicial en Texas, Estados Unidos, registra la transferencia de 200.000 dólares que hizo una de las compañías del grupo empresarial de Federico “Fred” Machado en 2020 a José Luis Espert.
El diputado libertario y cabeza de la lista de La Libertad Avanza se resistió varias veces esta semana a contestar si había recibido ese dinero de parte de Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos.
El nuevo registro, confirma que ese depósito se hizo y no es, como dijo Espert, una cifra “en un papel de una contabilidad paralela” cualquiera. Dice, puntualmente, que el pago fue hecho por la empresa Wright Brothers Aircraft Title Inc.
El diputado contó que en 2020, después de “perder como en la guerra” en las elecciones presidenciales del año anterior, volvió a la actividad privada. Fue en enero de ese año, según su versión, que comenzó su vínculo como consultor económico con la empresa Minas del Pueblo de Guatemala, una minera vinculada a Machado que necesitaba de sus servicios como economista.
Su función, en específico, era brindar “asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y, sobre todo, consejos para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia”.