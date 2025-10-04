Espert: “De ninguna manera me bajo, menos con el apoyo que me ha brindado el presidente Milei”
El diputado y candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert dio hoy más detalles de su vínculo con Federico “Fred” Machado, detenido y acusado de narcotráfico por la Justicia norteamericana, y admitió que viajó más de 17 veces en el avión del empresario investigado y bajo prisión domiciliaria. Negó que supiera de sus actividades presuntamente ilícitas.
Durante una entrevista radial en la que rompió en llanto, el legislador libertario ratificó que no se bajará de la contienda electoral y aseguró que Javier Milei “nunca le sugirió” que se corra de la campaña. “De ninguna manera pienso en renunciar, mucho menos con el apoyo que el presidente me ha brindado”, destacó.
Así, el libertario contó que fue él quien le pidió anoche a Milei reunirse en Olivos, si bien aclaró que nunca estuvo en los planes presentar su dimisión. “Él [por el Presidente] es un amigo y siempre que le pido hablar, accede. Ayer me reuní después que terminara su reunión con Mauricio Macri”, precisó Espert.
“Estuve con él, pero nunca pensé en renunciar ni él sugirió algo por el estilo. Estoy totalmente convencido de que voy a demostrar la infamia que es esta denuncia de este impresentable de Grabois”, aclaró el diputado en diálogo con Radio Mitre, tras la cumbre de anoche en Olivos, de la que participó también la secretaria de la Presidencia, Karina Milei.
“Javier [Milei] sabe quién soy y quién es Grabois y quién está detrás de todo esto. Lo tiene más claro que el agua. Esto es una opereta”, denunció Espert. “El primero que me habría pegado una patada es Javier Milei porque lo que dice, lo hace”, planteó el diputado oficialista, desestimando así las versiones que comenzaron a circular ayer por la tarde sobre una eventual baja de su candidatura.
Bajo esa misma línea, Espert aseguró que desde el Gobierno no hubo ningún planteo para que ponga en suspenso o modifique su agenda electoral. “Nadie me pidió nada. Estoy haciendo la campaña con total normalidad”, se jactó Espert.
#AHORA | José Luis Espert rompió en llanto al contar como vivió las últimas horas
️"Nunca pensé en renunciar"
Confirmó los 35 viajes en un avión de Fred Machado y que firmó un contrato para trabajar en la mina de Guatemalapic.twitter.com/VxMBmuQsfg
— Dataclave (@Dataclave) October 4, 2025
A lo largo de la entrevista, el candidato libertario se quebró al aire en varias oportunidades y dijo que la está pasando “muy mal” y que está atravesando un “momento muy angustiante”, a raíz de las acusaciones que hablan de un presunto financiamiento de campaña de origen ilícito. Asimismo, volvió a referirse a su vínculo con Machado y a diferencia de otras oportunidades, admitió haber viajado en el avión del empresario acusado de narcotráfico, más de 17 veces. “En total fueron 35 vuelos, entre ida y vuelta, alrededor de 17 viajes a destinos diferentes, a donde íbamos a presentar el libro o hablar de las ideas de la libertad”, sostuvo el candidato.
Una vez más, Espert se desdijo de sus primeras declaraciones públicas sobre el tema y no solo aceptó haber viajado más de una decena de veces en vehículos provistos por el empresario acusado de narcotráfico, sino también reconoció haber ido a su casa en más de una oportunidad. “Teníamos una relación no de amistad, pero razonable”, expresó el candidato libertario, bajo la aclaración que dicho vínculo tuvo lugar antes de notificarse de cualquier imputación de Machado, en el 2021.
“No lo definiría como amistoso de ninguna manera. Si me hablás antes de que se supiera que era narco, era una relación razonable, después de narco para mí es cárcel o bala”, sentenció Espert.
Consultado sobre la transferencia de dinero que recibió en 2020 por parte de Machado, Espert volvió a decir que el giro respondía “un trabajo privado” que obtuvo por intermediación de Machado con la empresa guatemalteca, Minas del Pueblo, de la que Machado era dueño.
“Hay una empresa que se llama Minas del Pueblo, cuyo gerente general era Iván Morales, pero Machado era el dueño. Yo el contrato lo firmo con Machado, Era un trabajo muy profundo, profesional de economista, la reestructuración de la deuda de la empresa en 2019″, concluyó Espert.