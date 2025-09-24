Espert asombrosamente autocrítico: “Fuimos soberbios creyendo que terminando con la inflación era suficiente”
“Vamos a ser prósperos pero antes vamos a pasar por situaciones muy complicadas: estamos en momentos difíciles” sostuvo José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.
“A la hora de hacer autocrítica, creo que no se hicieron todos los acuerdos suficientes en las provincias que nos hubieran beneficiado” agregó.
“Fuimos soberbios, creyendo que con evitar la hiperinflación, el default de los depósitos y de la deuda alcanzaba. No fue así. Tendríamos que haber hecho más énfasis en lo que se logró evitar y haber sido mucho más empáticos con la gente que la está pasando mal”, expuso.
En igual tono, sostuvo que “parte de la autocrítica fue habernos metido inadecuadamente en algunas áreas de la política. Hubo soberbia”.
Haciendo foco en la inseguridad ratificó su criterio: “El delincuente no puede tener puerta giratoria: le corresponde la aplicación de la ley, que es cárcel, y después Taser, bala de goma, bala de pimienta o bala en serio, pero no la puerta giratoria”.
En este sentido, arremetió contra quienes “demonizan a la policía” y pidió darle recursos y respaldo político a la fuerza de seguridad. “A la policía hay que darle móviles, formación y la certeza de que si usan su arma en defensa de un inocente, no van a terminar empalados. La política debe estar a favor del que pone orden, no en contra”, planteó Espert en declaraciones a TN.
Por último, justificó los vetos presidenciales al dar cuenta que “no vamos a permitir que detrás de causas nobles se intente dinamitar la columna vertebral del programa económico, que es el déficit cero. Argentina se convirtió en una villa miseria por gastar más de lo que recauda”.
“Normalicemos la normalidad: todos los gastos públicos deben tratarse en la ley de presupuesto. No vamos a quebrar la ley de gravedad que dice que el Estado no puede gastar más de lo que recauda”, insistió el candidato a renovar su banca por la provincia de Buenos Aires.
“El kirchnerismo quiere que Argentina sea la villa miseria más grande del mundo para que todos vivamos de un plan social. Nosotros queremos que sea el país más rico del mundo”, sentenció.