Especialistas del programa de Desarrollo e Integración recorrieron Termas del Ayuí
En el marco del programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, se realizó una visita al complejo Termas del Ayuí, donde las especialistas a cargo de las consultorías en calidad, sostenibilidad y marketing fueron recibidas por el presidente de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (Codesal), Eduardo Cristina, junto a funcionarios provinciales.
Un plan integral para el termalismo entrerriano
El programa, impulsado por la Secretaría de Turismo de Entre Ríos y la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), forma parte del plan integral de innovación y fortalecimiento del termalismo entrerriano, cuyo objetivo es consolidar y proyectar a Entre Ríos como la Capital Nacional de los Circuitos Termales.
Las tareas de campo estuvieron a cargo de la licenciada Teresita van Strate, en consultoría de innovación y calidad en termalismo; la ingeniera Claudia Núñez Sánchez, en sostenibilidad ambiental; y las licenciadas Eugenia Blanco y Eliana Francou, en marketing y comunicación.
Avances y primera etapa
En esta primera fase, el programa incluye recorridas por los parques termales de Federación, Santa Ana, Chajarí, Concordia, Colón, San José y Villa Elisa, donde se realizarán diagnósticos y propuestas en cada eje de trabajo.
Durante el recorrido, Eugenia Blanco destacó los progresos observados en Termas del Ayuí: “Había visitado el complejo hace seis años y ahora lo encontré mucho mejor, con un gran mantenimiento y nuevas incorporaciones”.
Orgullo y proyección de Codesal
Desde Codesal valoraron el reconocimiento a las mejoras alcanzadas en Termas del Ayuí y reafirmaron su compromiso de seguir impulsando iniciativas que promuevan la innovación y la sustentabilidad. La corporación resaltó que el turismo termal constituye una de las principales fortalezas de la región y un motor clave para el desarrollo de Salto Grande.