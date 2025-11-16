España le revocó la autorización de residencia a Fabiola Yañez
Alberto Fernández publicó este sábado en sus redes sociales un documento oficial de España por el cual ese país le revocó la autorización de residencia a su expareja Fabiola Yañez. La noticia llegó en otro momento de tensión entre ambos, a horas de que saliera al aire la visita de la exprimera dama al programa de Mirtha Legrand.
“Durante más de un año reclamé como padre ante las autoridades del Reino de España”, comenzó el mensaje de Alberto Fernández en su cuenta de Instagram. “La Dirección de Migraciones acaba de EXTINGUIR, por irregularidades, una residencia que aquí se presentaba como ‘perfectamente concedida'”, remarcó el expresidente.
“España me escuchó, revisó la documentación y extinguió la autorización otorgada. Los hechos son claros”, continuó Fernández, que concluyó: “BASTA DE MENTIRAS”.
Acompañó su texto con una copia de una carta de la Secretaría de Estado de Migraciones, más específicamente la Dirección General de Gestión Migratoria.
La resolución llega después de reclamos del expresidente, que logró iniciar un procedimiento de extinción de autorización el 24 de octubre. Según el documento había un plazo de 10 días hábiles para las alegaciones y la presentación de papeles “que se estimaran oportunos”.
Concluido el plazo, “sin que se hayan hecho alegaciones” ni “presentado documentación”, se resolvió “extinguir la autorización de residencia inicial para familiares de profesionales altamente cualificados”.
Ese permiso le había sido concedido a Fabiola Yañez el 19 de febrero pasado. Sin embargo, la exprimera dama puede recurrir la decisión. El Gobierno de España detalló que tiene un mes para hacerlo.
Alberto Fernández y Fabiola Yañez habían ido a España cuando terminó su presidencia, en diciembre de 2023. Los acompañaba Francisco, el hijo que tuvieron cuando Fernández era presidente. El chico tenía por entonces un año y medio. Sin embargo, a fines de febrero de 2024 el exmandatario volvió a la Argentina.
Seis meses más tarde estalló el escándalo y Yañez lo denunció ante la Justicia Federal por violencia de género.
A través del empresario Ramiro Iturralde Ale, Yañez logró tramitar autorización de “residencia inicial” tanto para ella como para su hijo. Es bajo la categoría “profesionales altamente cualificados”. En la solicitud, quedó registrado que era por ser graduados/postgraduados de universidades y escuelas de negocios.
Fue un recurso de la exprimera dama para conseguir una estancia más estable en Madrid, donde vivía.