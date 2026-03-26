Eslovenia y Entre Ríos refuerzan lazos culturales y abren nuevas oportunidades comerciales
En un encuentro de carácter institucional, la embajadora de Eslovenia en la Argentina, Tina Vodnik, se reunió con el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, para analizar una agenda común a partir de los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea.
En la reunión, Bernaudo destacó que la industria láctea entrerriana utiliza maquinaria europea y subrayó que, en ese contexto, el acuerdo birregional permitirá mejorar la competitividad al bajar aranceles de productos provenientes del denominado Viejo Continente, lo que impactará directamente en los costos de producción.
El funcionario provincial recordó que Entre Ríos aporta a su oferta exportable materias primas granarias y alimentos como carnes, miel y arroz elaborado, además de madera, rubros que podrían verse favorecidos por una mayor apertura de mercados y mejores condiciones de intercambio con Europa.
El encuentro se desarrolló este jueves por la tarde en la sede del gobierno entrerriano, donde se analizó en detalle el intercambio actual y potencial de bienes y servicios entre Eslovenia y la provincia, en el marco de las oportunidades que abre el entendimiento entre los bloques del Mercosur y la Unión Europea.
En ese marco, la embajadora Vodnik destacó especialmente la tarea de expertos formados en el Concejo Regulador de Fuentes de Agua de Entre Ríos, quienes participan en el desarrollo de un proyecto orientado a mejorar el sistema de agua potable en Eslovenia, como ejemplo concreto de cooperación técnica entre ambas partes.
La diplomática también puso en valor el rol histórico y presente de la colectividad eslovena en Entre Ríos, particularmente en la ciudad de San Benito, señalada como primer punto de residencia de los migrantes pioneros de ese país en la provincia, lo que consolida un vínculo cultural de larga data.
Sobre esa base, se abordó la posibilidad de profundizar las negociaciones que se irán generando a partir del acuerdo entre los bloques de ambos continentes, con el objetivo de traducir los lazos culturales en nuevas oportunidades de negocios, inversiones y cooperación.
Tras la reunión de trabajo, Vodnik recorrió la Casa de Gobierno y visitó el recinto de la Cámara de Diputados, donde su titular, Gustavo Hein, le hizo entrega de un presente institucional, gesto al que se sumó el ministro Bernaudo como cierre protocolar de la jornada.
De este modo, a los sólidos vínculos culturales entre Eslovenia y Entre Ríos se suman crecientes oportunidades comerciales y de cooperación técnica, apalancadas por el marco que ofrece el entendimiento entre el Mercosur y la Unión Europea.