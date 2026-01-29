“Ese limón ya no da jugo”: un diputado libertario cuestionó la nueva película de Netflix sobre la dictadura
Luego de que Netflix anunciara que trabaja junto al director argentino Santiago Mitre en una película ambientada en la última dictadura militar, un diputado de La Libertad Avanza reaccionó con ironía en redes sociales. Se trata de Alejandro Bongiovanni, quien cuestionó públicamente el proyecto audiovisual que tendrá como protagonistas a Verónica Llinás y Peter Lanzani.
Bongiovanni, electo por el PRO pero incorporado a La Libertad Avanza en noviembre, utilizó su cuenta de X para expresar su rechazo a la temática del film. “Me parece que ese limón ya no da jugo”, escribió el legislador nacional por Santa Fe, dirigente cercano a Patricia Bullrich, en referencia a la película que comenzará a rodarse en marzo, según informó la plataforma de streaming.
El diputado, que además preside la Fundación Libertad, quedó alineado así con la mirada del oficialismo respecto de los debates sobre los años setenta. El anuncio de Netflix generó también reacciones de trolls y usuarios afines al Gobierno de Javier Milei, que cuestionaron el enfoque histórico del nuevo proyecto de Mitre.
Dentro del Gobierno nacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel es una de las dirigentes que más impulsa el reconocimiento público de las víctimas de atentados guerrilleros, tanto en la previa como durante la última dictadura militar, una postura que atraviesa parte del debate oficial sobre ese período histórico.
Santiago Mitre ganó proyección internacional con el estreno de “Argentina, 1985” en 2022, película centrada en el Juicio a las Juntas Militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que despertó fuertes discusiones públicas por sus abordajes y omisiones históricas. Aquella producción lo ubicó en el centro del debate político y cultural.
Ahora, el director vuelve a apostar por un relato atravesado por tensiones políticas y dilemas éticos. Con Netflix como principal respaldo, y la participación de La Unión de los Ríos en Argentina y Maneki Films en Francia, el cineasta se prepara para iniciar en marzo el rodaje de una nueva película ambientada en el período comprendido entre 1976 y 1983.
Según se conoció, el film abordará un caso de inteligencia y espionaje durante el gobierno militar. Aunque no hay información oficial sobre el argumento, en redes sociales algunos usuarios especulan con que la historia podría estar inspirada en la figura de Alfredo Astiz.
Tras el éxito de “Argentina, 1985”, Mitre también manifestó sus diferencias con el actual Gobierno a comienzos de 2024, cuando expuso en el Congreso contra la entonces denominada Ley Ómnibus, luego reformulada como Ley Bases. En esa oportunidad, defendió el rol del Estado en el sostenimiento del cine nacional.
“¿Existirían las películas de Darín, de Mercedes Morán, de Cecilia Roth y de tantos otros si no hubiese existido una Ley de Cine que sostuvo una cinematografía a lo largo del tiempo? No”, afirmó el director, al cuestionar la eliminación de mecanismos de financiamiento del INCAA. Finalmente, esa iniciativa quedó fuera de la redacción final de la Ley Bases.