Escuelas técnicas y centros de formación profesional mostraron sus proyectos en una nueva edición de Expotécnica Tala
Estudiantes de escuelas técnicas, agrotécnicas y Centros de Formación Profesional de toda la provincia participaron de la 13ª edición de la Expotécnica Tala, realizada en Rosario del Tala. La actividad, organizada por la Escuela de Educación Técnica N° 1 Dr. Osvaldo Magnasco, tuvo como eje central visibilizar los trabajos y proyectos desarrollados durante el ciclo lectivo, compartiendo saberes y experiencias con la comunidad.
Participaron instituciones de diversas localidades, entre ellas la EET Nº 79 José B. Zubiaur (Basavilbaso); la EET Nº 7 San Justo (Concepción del Uruguay); la EET Nº 100 Puerto Nuevo (Paraná); la EET Nº 6 Juan Francisco A. Forclaz (San José de Colón); la Agrotécnica Nº 145 (Basavilbaso); la Escuela de Educación Agrotécnica Nº 51 Gdor. Maciá (Maciá); la EET Nº 1 Brigadier Gral. Pascual Echagüe (Concordia); la EET Nº 1 España (La Paz); la EET Nº 5 Anexo FP 14 de Febrero (Aranguren); la EPNM y Secundaria Técnica Nº 35 General Don José de San Martín (Crespo); y la institución anfitriona. Entre las propuestas formativas se destacaron las especialidades de Gastronomía y Técnico Mecánico Electricista.
La directora de Educación Técnico Profesional del CGE, Natalia Sendra, recorrió los stands junto a la subdirectora Claudia Geist, y destacó que “la escuela supo sostener esta propuesta en el tiempo, muy importante para la comunidad y zonas aledañas; los lazos con las empresas productivas son fundamentales”.
El rector de la institución anfitriona, Gustavo Casal, celebró la amplia participación y el compromiso estudiantil: “No es sencillo trabajar en proyectos por el costo que implica, pero es un orgullo. Apostamos a continuar con la Expo el año que viene”. También remarcó el entusiasmo de los jóvenes: “El compromiso, el aprendizaje y el hecho de tener una meta son fundamentales, con pruebas y errores”.
Una mirada al futuro
Durante el encuentro se entregó el premio del concurso Una mirada al futuro a la EET N° 1 Brigadier Gral. Pascual Echagüe (Concordia) por su proyecto Domos como solución habitacional.
Además, se otorgaron numerosas menciones especiales:
– Vinculación interinstitucional y empresas del medio: EET N° 79 José B. Zubiaur (Lamedor vacuno para dietas líquidas).
– Producción regional: EET N° 1 Dr. Osvaldo Magnasco, especialidad Gastronomía (proyecto Lilas).
– Trabajo de investigación: EET N° 100 Puerto Nuevo de Paraná (Maqueta de buque naval).
– Empatía a la labor institucional: EET N° 5 anexo FP 14 de Febrero de Aranguren (Cronos – Timbre escolar).
– Reemplazo sustentable de mobiliario escolar: EET N° 6 Juan Francisco A. Forclaz (RETAPP).
– Reciclado de aluminio para insumos: EET N° 7 San Justo (Compactadora electroneumática de latas).
– Proyecto innovador: EET N° 1 Brigadier Gral. Pascual Echagüe (Domos como solución habitacional).
– Automatización de la producción: Escuela Agrotécnica N° 51 Gdor. Maciá (Código verde).
– Articulación aula–taller: EET N° 1 España (ECOPLAS).
– Trabajo en equipo: EET N° 1 Dr. Osvaldo Magnasco, especialidad Técnico Mecánico Electricista (proyecto KATEKA).
La Expotécnica Tala volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, innovación y aprendizaje, fortaleciendo la vinculación entre las escuelas y el sector productivo regional.