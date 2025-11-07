Escuelas técnicas entrerrianas competirán con siete autos eléctricos en el Desafío Eco YPF 2025
Este sábado y domingo, siete autos eléctricos construidos por estudiantes y docentes de escuelas técnicas de Entre Ríos participarán en una nueva edición del Desafío Eco YPF, que se llevará a cabo en el autódromo de Concepción del Uruguay. Las verificaciones técnicas comenzaron este viernes, y la competencia podrá seguirse en vivo durante el fin de semana.
El Desafío Eco YPF 2025 reunirá a 132 equipos provenientes de todas las provincias argentinas, que presentarán vehículos eléctricos diseñados y fabricados íntegramente en talleres escolares. El evento, con entrada libre y gratuita y acceso a boxes, busca fomentar el aprendizaje tecnológico, el trabajo en equipo y la innovación sustentable entre los jóvenes.
Entre Ríos estará representada por seis escuelas técnicas, que competirán con siete autos eléctricos:
- EET N° 1 Brigadier General Pascual Echagüe de Concordia (auto N° 46).
- EET N° 1 Dr. Conrado Etchebarne de Villaguay (auto N° 75).
- EET N° 2 José María Colombo de Gualeguaychú (auto N° 93).
- EET N° 1 General Francisco Ramírez de Paraná (auto N° 21).
- EET N° 4 Pablo Broese de Larroque (auto N° 28).
- EET N° 3 Miguel Ángel Marsiglia de Concepción del Uruguay, que competirá con dos autos (N° 50 y N° 63), en homenaje a la histórica Fórmula 5 Entrerriana.
Cada equipo está conformado por al menos tres pilotos (uno de ellos mujer), tres mecánicos y dos docentes responsables. Además, la escuela anfitriona montará un taller comunitario dentro del autódromo, donde sus alumnos avanzados brindarán soporte técnico a los equipos visitantes.
Las escuelas entrerrianas destacaron y agradecieron el apoyo de empresas, instituciones y profesionales que colaboran en la construcción de los autos y en la participación en el evento. La competencia podrá verse en vivo por RUSmediaTV, el sábado desde las 16 y el domingo desde las 13.
El encuentro fue declarado de interés educativo por el Consejo General de Educación (CGE), la Cámara de Diputados y Senadores de Entre Ríos, y el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay.
Como parte de las actividades especiales, la EET N° 3 Miguel Ángel Marsiglia presentará dos vehículos que rinden homenaje a figuras emblemáticas del automovilismo regional: la Visnaga Special Cars N° 63, de Próspero Bonelli, y el auto N° 50, de Reynaldo Vaccalluzzo, ambos referentes de la recordada Fórmula 5 Entrerriana. Estos modelos son una evolución del primer prototipo desarrollado por la institución, conocido como “la 98”.
El Desafío Eco YPF, organizado por la Fundación YPF, constituye una instancia educativa y deportiva que impulsa la formación técnica en energías sustentables, promueve la igualdad de género y estimula la creatividad e innovación de las juventudes.