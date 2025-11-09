Escuelas técnicas de todo el país participaron en la final del Desafío ECO YPF en Concepción del Uruguay
Este domingo se llevó a cabo la última jornada del Desafío ECO YPF en el autódromo de Concepción del Uruguay, con la participación de más de 130 escuelas técnicas de todo el país, entre ellas siete de Entre Ríos. El evento, que combina educación, innovación y sustentabilidad, pudo seguirse en vivo a través de RUSmediaTV desde las 13.
Las actividades comenzaron el viernes con las verificaciones técnicas, continuaron el sábado con las primeras competencias y culminaron este domingo con la presencia de autoridades del Consejo General de Educación (CGE), encabezadas por la directora de Educación Técnico Profesional, Natalia Sendra.
El Desafío ECO YPF es una competencia educativa nacional que promueve la formación técnica y el trabajo en equipo mediante el diseño y construcción de autos eléctricos de emisión cero.
El presidente de la competencia, Eduardo Daniel Ramírez, destacó el compromiso de los equipos:
“Las escuelas de todos los rincones de la Argentina se pusieron a diseñar y construir un auto. Cuando bajan el auto a la pista siento que todo un proyecto educativo se cumplió. La competencia es lo divertido, pero el verdadero orgullo es ver cómo cada escuela llega aquí con un trabajo que refleja esfuerzo, aprendizaje y pasión.”
Impacto educativo e integración
Ramírez resaltó el valor formativo de la iniciativa:
“Imagínense tener 16 años, fabricar un auto con tus compañeros y venir a correr un campeonato nacional. Es un recuerdo que los acompañará toda la vida. Estos chicos son la Argentina del futuro: quieren estudiar, trabajar y progresar.”
También subrayó el reconocimiento internacional del certamen, regido por los reglamentos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la misma organización que regula la Fórmula 1. Además, destacó que la mayoría de las escuelas participantes son instituciones públicas, lo que convierte al evento en un campeonato de integración federal.
Durante la preparación, la empresa Siemens brindó capacitaciones en diseño 3D a estudiantes y docentes, lo que permitió optimizar los modelos y aplicar conocimientos de geometría, cálculo de materiales y diseño, fortaleciendo así la educación técnica.
Delegación entrerriana y presencia femenina
Respecto a la elección de Concepción del Uruguay como sede por segundo año consecutivo, Ramírez valoró el apoyo de la Municipalidad y las condiciones del circuito, que recibió a más de 2.000 alumnos de todo el país.
Como novedad, esta edición incluyó una carrera sprint exclusiva para mujeres, con 135 pilotos, un hecho calificado como histórico para la educación técnica argentina.
Entre Ríos estuvo representada por seis instituciones con siete autos:
|Institución
|Localidad
|Auto N°
|Observación
|EET N° 1 “Brigadier General Pascual Echagüe”
|Concordia
|46
|EET N° 1 “Dr. Conrado Etchebarne”
|Villaguay
|75
|EET N° 2 “José María Colombo”
|Gualeguaychú
|93
|EET N° 1 “General Francisco Ramírez”
|Paraná
|21
|EET N° 4 “Pablo Broese”
|Larroque
|28
|EET N° 3 “Miguel Ángel Marsiglia”
|Concepción del Uruguay
|50 y 63
|Homenaje a la Fórmula 5 Entrerriana