Escuelas entrerrianas participaron del Encuentro Nacional del Programa Cimientos en Buenos Aires
El Encuentro presencial de la Red de Escuelas que Acompañan se llevó a cabo en la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, con la participación de 22 escuelas secundarias orientadas de Entre Ríos. La jornada combinó paneles de especialistas, presentaciones institucionales y espacios de reflexión colectiva, en el marco del Programa Cimientos.
El evento reunió a escuelas secundarias de Salta, Mendoza y Entre Ríos, que compartieron experiencias y estrategias para acompañar las trayectorias escolares de los estudiantes. La apertura estuvo a cargo de un panel de especialistas titulado “Los desafíos de la escuela secundaria para acompañar las trayectorias escolares entre ayer, hoy y mañana”, integrado por Felicitas Acosta, Pablo Di Napoli y Graciela Bellome, quienes reflexionaron sobre el vínculo intergeneracional, el conflicto y la convivencia, además de proponer repensar la estructura organizacional de la escuela.
El director de Educación Secundaria del Consejo General de Educación (CGE), Omar Osuna, destacó la relevancia de estas instancias:
“Sabemos que las políticas deben ser evaluadas, ajustadas y sostenidas en el tiempo con el fin de acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes en el nivel secundario, para poder identificar situaciones de vulnerabilidad, analizar sus causas y generar intervenciones concretas que garanticen que todos puedan completar su educación. Por esto celebramos que participen de estos espacios nuestras escuelas”.
Además, Osuna recordó que desde el CGE se implementa el Programa Acompañar, destinado a prevenir el abandono escolar y fortalecer las trayectorias educativas en toda la provincia.
Durante el Ateneo de Escuelas, las instituciones presentaron los avances en la implementación de sus proyectos educativos. En representación de Entre Ríos, la Escuela Secundaria N° 20 Vera Peñaloza de Oro Verde expuso junto a una escuela de Mendoza y otra de Salta.
La jornada concluyó con conversatorios temáticos sobre salud mental, familia y convivencia digital, coordinados por Milagros Luján Oberti, Laura Cerletti y Maik Slipczuk, respectivamente. Estos espacios promovieron el intercambio de herramientas para el abordaje comunitario y el fortalecimiento de los vínculos entre escuelas y familias.