Escuelas de Paraná se suman al monitoreo de ovitrampas para prevenir el dengue
Estudiantes de quinto año de tres escuelas de Paraná participarán del Programa de Monitoreo y Prevención del Dengue, una iniciativa impulsada por la Municipalidad que busca fortalecer la detección temprana del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.
La secretaria de Salud, Claudia Enrique, junto al equipo técnico del área, brindó una capacitación a docentes y alumnos de las escuelas Marcelino Román, Del Centenario y La Delfina, donde se instalarán ovitrampas que servirán como herramienta educativa y de vigilancia.
“Las ovitrampas serán un soporte pedagógico para trabajar en las aulas y también se generará conciencia en los hogares”, explicó Enrique. La funcionaria detalló que el municipio duplicará la cantidad de ovitrampas para focalizar campañas de prevención y mejorar el control del vector en distintos puntos de la ciudad.
Enrique destacó además que la medida se enmarca en la decisión política de la intendenta Rosario Romero de “cuidar la salud de los vecinos”, recordando que desde julio se desarrollan campañas de descacharrización y concientización sobre el dengue y las formas de prevenirlo.
El municipio recordó que la prevención es clave y depende de eliminar los criaderos de mosquitos y evitar las picaduras. Se recomienda limpiar y dar vuelta recipientes con agua, tapar tanques, eliminar objetos que acumulen líquidos, usar repelente, vestir ropa clara y larga, y colocar mosquiteros en puertas y ventanas.