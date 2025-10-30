Escrutinio definitivo en Entre Ríos: La Libertad Avanza consolidó su triunfo en las elecciones legislativas
El domingo 26 de octubre se realizaron las elecciones legislativas en Argentina, en las que la Alianza La Libertad Avanza (LLA) se impuso con claridad en casi todo el país.
Siguiendo lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral, el escrutinio definitivo comenzó el martes y finalizó el miércoles por la tarde, desarrollándose en todas las Secretarías electorales del país.
Labor en Entre Ríos
Desde la Secretaría Electoral de Entre Ríos, Narubi Godoy destacó la labor realizada durante el proceso y detalló que el recuento definitivo de votos “se llevó a cabo con 10 mesas escrutadoras que funcionaron desde las 18 horas del martes hasta las 19 del miércoles”.
En total, se controlaron las actas de 3.469 mesas de votación, distribuidas en 666 locales electorales de la provincia. A pesar del volumen y la complejidad del operativo, los responsables resaltaron el buen funcionamiento del sistema y la transparencia del procedimiento.
Resultados finales
En las elecciones legislativas del domingo votó el 70,49% del padrón entrerriano. De los 1.155.481 ciudadanos habilitados, 819.562 ejercieron su derecho al voto.
En la categoría Senadores, la Alianza La Libertad Avanza obtuvo 402.046 sufragios, mientras que Fuerza Entre Ríos alcanzó 273.753 votos.
En la categoría Diputados, los resultados fueron 377.741 votos para La Libertad Avanza y 245.691 para Fuerza Entre Ríos. Se destacó además que los votos en blanco fueron notablemente mayores en la categoría de Diputados que en la de Senadores.
Detalle por agrupación
Alianza La Libertad Avanza
- Senadores (Benegas Lynch): 402.046 votos
- Diputados (Laumann): 377.741 votos
Fuerza Entre Ríos
- Senadores (Bahl): 273.753 votos
- Diputados (Michel): 245.691 votos
Ahora 503
- Senadores (Gaillard): 27.988 votos
- Diputados (Rubattino): 25.473 votos
Partido Socialista
- Senadores (Maya): 24.459 votos
- Diputados (Guzmán): 26.148 votos
Nueva Izquierda
- Senadores (Cáceres Sforza): 14.603 votos
- Diputados (Burgos): 18.001 votos
Unión Popular Federal
- Senadores (Martínez Garbino): 13.964 votos
- Diputados (Farach): 12.645 votos
Movimiento al Socialismo
- Senadores (Cruz Ross): 9.970 votos
- Diputados (Leis Pou): 8.380 votos
Votos nulos:
- Senadores: 26.454
- Diputados: 21.733
Votos en blanco:
- Senadores: 27.826
- Diputados: 85.251
Total general: 821.063 votos.
Fuente: APF Digital.