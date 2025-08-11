Escritores entrerrianos podrán participar del Concurso Literario Juan L. Ortiz edición 2025
La Biblioteca Provincial de Entre Ríos, dependiente de la Secretaría de Cultura de la provincia, abrió la convocatoria para la edición 2025 del Concurso Literario Juan L. Ortiz. Podrán participar escritores mayores de 18 años, nacidos en Entre Ríos o con residencia comprobada de al menos tres años. La recepción de trabajos estará abierta desde el 11 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2025, inclusive.
Cada concursante podrá presentar un único poema, cuya temática será libre pero vinculada a lo entrerriano, y no deberá superar los 30 versos. Todos los detalles y requisitos se encuentran en el reglamento oficial.
El jurado estará compuesto por reconocidas figuras de la literatura entrerriana, tal como en ediciones anteriores. Los premios serán de 600.000 pesos para el primer lugar; 400.000 pesos para el segundo; y 200.000 pesos para el tercero.
Los trabajos deberán enviarse por correo postal o entregarse personalmente en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación 278, Código Postal 3100, Paraná, Entre Ríos. La entrega personal podrá realizarse de lunes a viernes de 8 a 12 horas.
El fallo del jurado se dará a conocer el 11 de octubre de 2025.