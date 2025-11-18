Escocia clasificó milagrosamente al Mundial 2026 con un gol desde mitad de cancha
Escocia le ganó 4-2 a Dinamarca un partido inolvidable, en el cierre de las Eliminatorias en Europa y se clasificó al Mundial 2026 tras 28 años de ausencia. Su última participación fue en Francia 1998, ocasión en la que disputó el partido inaugural ante Brasil. España también sacó los pasajes.
El héroe de la jornada en tierra británica comenzó siendo Scott McTominay, futbolista que se destaca en el Napoli, quien abrió el marcador con un verdero golazo cuando iban apenas 3 minutos en los relojes. El rubio mediocampista saltó en el corazón del área y sorprendió a todos con una chilena fenomenal que hizo recordar a las acrobacias de Cristiano Ronaldo.
Desde ese momento hasta el final, Dinamarca fue mejor que Escocia, incluso en buena parte del segundo tiempo, cuando caía 2-1 y le expulsaron un jugador: por eso no sorprendió que empatara el encuentro, obligando a los británicos a ir con todo en busca de una victoria que lo metiera en la Copa del Mundo.
Ese gol llegó en el minuto 93, cuando Kieran Tierney sacó un zapatazo desde fuera del área que sorprendió al arquero Kasper Schmeichel, desatando la fiesta total en el país que ama a Maradona por sus goles a Inglaterra en el 86.
No tuvo tiempo para sufrir Escocia porque rápidamente llegó la obra maestra del zurdo Kenny McLean: tomó la pelota en el medio de la cancha, se tuvo fe y disparó hacia el arco de Schmeichel. Fue el gol del alivio y la clasificación: Escocia es Mundial.
La clasificación española
España empató por 2 a 2 con Turquía y consiguió la clasificación directa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 al terminar primero del Grupo E.
Suiza en el Grupo B, Austria en el Grupo H y Bélgica en el Grupo J también consiguieron sus respectivos pases directos a la cita mundialista de junio del año que viene.
El equipo de Luis de la Fuente necesitaba evitar una goleada improbable para no caer al repechaje. Dani Olmo abrió el marcador, Deniz Gul igualó y Salih Ozcan dio una ventaja parcial a la visita, pero Mikel Oyarzabal decretó la paridad definitiva.
La Roja jugará su decimoséptimo Mundial y mantiene presencia ininterrumpida desde 1978, con el título de 2010 como su logro máximo.
Bélgica llegó clasificada y selló el cierre con una goleada 7-0 sobre Liechtenstein en Lieja. Hans Vanaken abrió el camino y se sumaron Jeremy Doku por duplicado, Brandon Mechele, Alexis Saelemaekers y Charles de Ketelaere también con dos anotaciones. Será la decimoquinta presencia belga en un Mundial, cuarta consecutiva, tras sus podios históricos en 1986 y 2018.
Suiza completó la nómina con un empate por 1 a 1 ante Kosovo en Pristina. Rubén Vargas adelantó al conjunto helvético y Florent Muslija igualó en el complemento.
La selección suiza disputará su decimotercer Mundial y alcanzará una racha inédita de seis participaciones seguidas, después de avanzar a octavos en tres de las últimas cuatro ediciones.
Finalmente, Austria peleaba con Bosnia y Herzegovina por meterse en el Mundial, pero el empate por 1 a 1 y la mejor ubicación en la tabla lo dejaron nuevamente en el Mundial.
Los que ya sacaron el pasaje
El Mundial 2026 se jugará en México, Estados Unidos y Canadá desde el 11 de junio del año próximo hasta la fecha de la final, el 19 de julio. Será un torneo inédito y multitudinario porque habrá tres países anfitriones pero la novedad mayor es que tendrá un número récord de participantes: 48 selecciones de todo el planeta. Este martes se sumó uno de los favoritos a la lista de confirmados: España, además de otras cuatro selecciones de Europa, donde se terminaron las Eliminatorias.
Fue el final de las eliminatorias en Europa, que dejó un total de 12 clasificados a la Copa del Mundo, los doce ganadores de cada uno de los grupos. Fue un torneo que para algunos resultó ser un trámite, como para Inglaterra, el primero en sellar su pasaje, hace un mes; y a otros les significó una lucha demasiado ardua. En este último casillero hay que mencionar a la tetracampeona Italia, que lleva dos ausencias mundialistas consecutivas, fue escolta de Noruega y volvió a quedar condenada al repechaje europeo.
De esta manera, los clasificados por Europa fueron: Alemania, Suiza, Escocia, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica, Inglaterra y Croacia.
Al repechaje, por su parte irán: Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia y Herzegovina, Italia, Gales, Albania y República Checa. A ellos habrá que agregarles cuatro selecciones provenientes de la Nations League, entre ellos Suecia.
El mapamundi del Mundial 2026 es claro y vale arrancar desde casa. Hay seis confirmados por Sudamérica (Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay), con Bolivia a la espera del llamado repechaje intercontinental, un mini torneo de seis equipos (dos llaves de tres equipos) que se disputará a fines de marzo del año próximo en las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara y brindarán los últimos dos boletos.
Ese minitorneo intercontinental lo disputarán Bolivia, Nueva Caledonia, RD de Congo, Irak y los dos mejores segundos de los tres grupos de la fase final de las Eliminatorias en la Concacaf, que se resuelven esta noche y dejará a los últimos tres clasificados en forma directa al Mundial 2026. Los partidos comienzan a las 22 horas.