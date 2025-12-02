Escandaloso debut de una senadora K: se peleó con el personal de Seguridad del Congreso para quedarse con un despacho
El desembarco de la fueguina Cristina López en el Senado estuvo cruzado por el escándalo, los forcejeos y las denuncias. La flamante senadora quiso quedarse con un despacho en particular, para lo que llevó a un cerrajero que le habilite el ingreso, pero el personal de seguridad de la Cámara Alta lo impidió. Lo que siguió fue una escena de revuelo, gritos y una denuncia penal.
El incidente quedó registrado por varios celulares. “Llamala a Juliana”, pide a los gritos López cuando el personal de Seguridad buscaba impedir que forzase la puerta, en uno de los videos que circuló en redes sociales. Juliana es Juliana Di Tullio, jefa de uno de los dos bloques kirchneristas que coexisten en la Cámara de Senadores. La senadora estaba rodeada de personal de Seguridad, asesores que la acompañaban a ella y un cerrajero que había convocado para que le habilite el ingreso.
El personal de seguridad del Senado intentaba impedir que López irrumpiera en el despacho que ocupaba el saliente senador salteño Sergio Leavy. Sucede que el pasado 11 de septiembre Victoria Villarruel firmó una resolución por la cual los senadores con mandato cumplido debían restituir a la Presidencia del Senado los despachos u oficinas que oportunamente se les hubiesen asignado antes del 10 de diciembre del año en que finalice su mandato. “La Presidencia del H. Senado dispondrá las medidas necesarias a fin de poder reasignarlos”, indica el texto.
“Yo te tengo que sacar para afuera”, le advierte un hombre de Seguridad al cerrajero que la senadora había llevado para abrir el despacho. “Vos no sacas a nadie”, le responde López. “Denuncia penal para todos”, vocifera en otro momento la senadora contra las personas que intentaban impedir que ingrese.
Luego de que se viralizaran las imágenes, el equipo de López difundió un comunicado de prensa donde confirmó que denunció penalmente por lesiones, amenazas y agresiones sexuales al personal de Seguridad del Senado.
“Durante un forcejeo en la puerta de su despacho, la representante fueguina resultó agredida por personal que responde a la vicepresidenta, Victoria Villarruel”, afirmaron desde el equipo de comunicación de López.
Según comentó la senadora, los días previos a la jura había estado trabajando junto a su equipo en el despacho de Leavy, una oficina que tradicionalmente ocupaban los senadores fueguinos, pero que en los últimos años había sido habitada por el salteño. Ambos habían acordado que esa oficina quedaría ahora para López y le habían informado a Villarruel a través del bloque Unión por la Patria quién sería la nueva habitante.
Pero de acuerdo al relato de la fueguina, basado en declaraciones que el personal de Seguridad le brindó a Di Tullio, la misma Victoria Villarruel habría ingresado al despacho el fin de semana con personal que cambió la cerradura, colocó una faja en la puerta y retiró la placa con el nombre de López, que ya había colocado en la puerta.
En el interior del despacho quedaron objetos de la senadora López, entre ellos su computadora personal, dijeron. La senadora vinculó su juramento del viernes pasado – “por los 30.000 desparecidos”- al accionar de Villarruel.
Se consultó a los voceros de López acerca de si estaban al tanto de la resolución que había firmado Villarruel en septiembre respecto a la devolución de los despachos. “No hay coronita. Solo fajaron el de López”, respondieron sin brindar detalles.
La fueguina, en tanto, justificó su presencia con un cerrajero a que Villarruel no respondió sus mensajes ni los llamados durante el fin de semana. “Se presentó en su oficina junto a un cerrajero, para recuperar sus objetos personales que habían quedado adentro del despacho”, describieron los voceros de la ingresante parlamentaria.
Según agregaron, el personal de seguridad del Senado, que había realizado una barricada con dos sillones frente a la puerta, le impidió el ingreso al despacho y se produjo un forcejeo y una agresión física contra la senadora nacional.
La lesión – precisaron- fue constatada por el médico del Senado Gustavo Apreda, quien describió un “hematoma a nivel de zona superior del tobillo derecho de 5 x 3 cm”. La senadora fueguina también presentó dolores internos en su brazo derecho.
“Si se permite que una autoridad del Senado pueda castigar a un senador por su postura, mañana se podrá hacer lo mismo con cualquier representante. Es un mensaje muy peligroso para la democracia”, señaló López.
Voceros de Villarruel evitaron comentar si el accionar de López podría valerle una sanción debido a que existía una resolución que impedía la auto-asignación de despachos.