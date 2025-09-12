Escándalo PAMI: surge un 3% de “gastos” por adelantado en contratos de pañales vinculados a Urbano Express
El periodista Mauro Federico reveló un dato que podría profundizar la investigación sobre la droguería Suizo Argentina y otros contratos públicos, al asegurar que en un contrato apareció por primera vez el pago de “gastos” por adelantado del 3%. La información se conoció tras su declaración en la causa por presunto espionaje ilegal, iniciada por la ministra Patricia Bullrich, donde también fue denunciado junto a Jorge Rial. La revelación apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se vincula a la investigación sobre irregularidades en contratos estatales.
Declaraciones y contexto judicial
En diálogo con Radio 10, Federico hizo referencia a la declaración de Fernando Cerimedo, asesor del espacio libertario, quien ratificó los dichos de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas. Según fuentes judiciales citadas por Federico, “Cerimedo aportó la pieza que faltaba para cerrar una parte de la investigación, que sigue en curso”.
El 3% en los contratos de pañales del PAMI
La denuncia se centra en los contratos de Urbano Express SA, vinculada a los Menem, en la licitación de pañales del PAMI:
- Licitación direccionada: Federico afirmó que “la empresa que está en la mira es la misma de los pañales con otro organismo público, porque la licitación estuvo armada y direccionada para que la gane esa empresa”. Se trata de un contrato adjudicado el 7 de mayo pasado por $466.554 millones con un plazo de 36 meses.
- Dudas y acusaciones: Solo Urbano presentó la documentación requerida dentro del plazo estipulado, lo que generó cuestionamientos de otras empresas que denunciaron un proceso licitatorio a medida.
- El 3% registrado: Federico detalló que “aparece por primera vez en un contrato el pago adelantado para ‘gastos’ del 3%”, un ítem que se dejó asentado formalmente en el contrato y ya fue aportado a la Justicia como prueba.
- Prueba judicial: Según Federico, “tenían que pagarlo por adelantado y quedó documentado en el contrato”, reforzando la causa que se sigue investigando.
Reacciones oficiales
El 12 de mayo, el vocero presidencial Manuel Adorni negó sobreprecios en los pañales del PAMI y acusó a un grupo de empresas de hacer “lobby”, dejando la investigación en manos de la Justicia. También anunció un nuevo sistema de entrega a domicilio que, según sus palabras, implicaría un ahorro de $5.000 millones, eliminando intermediarios y evitando que terceros comercialicen los productos en marketplaces.
Sin embargo, la revelación de Federico pone de relieve que la trama podría ser más compleja y con documentación que respalda las irregularidades.