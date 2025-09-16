¿Escándalo en puerta?: Detectan en la ANSES una suba exponencial de pagos a una empresa de limpieza
El Gobierno de los hermanos Milei sigue sumando escándalos. Ahora, un informe oficial detectó una suba exponencial de los pagos de la ANSES a la empresa Linser de Luis “Chiche” Peluso, un ex funcionario muy cercano a Daniel Scioli. La Sindicatura General de la Nación alertó sobre la maniobra.
Además, en 2024 Peluso duplicó los contratos con el Gobierno nacional, y tres de esos contratos son con la Secretaría de Turismo que conduce Scioli.
Según el informe de la SIGEN, en 2024 ANSES le incrementó el valor hora que le paga a Linser por su servicio de limpieza en un 225,7%, casi el doble que la inflación. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024 la empresa de Chiche Peluso cobró $ 5.477.769.874,23 por sus servicios.
Todo esto sin ninguna licitación. De hecho, desde el 1 de septiembre de 2021, Linser tiene un contrato vencido prorrogándose tres veces hasta que se decidió no volver a licitar y simplemente pagarle a Linser, durante casi cuatro años, bajo una modalidad llamada “Pago por servicios usufructuados”, que implica el reconocimiento de gastos por servicios que ya fueron prestados, sin la autorización o el contrato formal previo requerido.
El 5 de marzo de 2024, ANSES derogó el procedimiento de reconocimiento de gastos efectuados por excepción, en bienes o servicios. Pero el informe de la SIGEN sostiene que se sigue pagando bajo esa modalidad, aún cuando fue derogado.
El caso de la ANSES se da al mismo tiempo en que el Gobierno de Milei veta los aumentos a jubilados aprobados en el Congreso y mantiene congelado el bono que cobran las jubilaciones más bajas. Se trata de un mismo patrón que en el caso de ANDIS, donde se denuncia el cobro de retornos mientras Milei rechaza la emergencia en discapacidad.