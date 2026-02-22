Escándalo en la NBA: expulsaron a Scotty Pippen Jr. tras un fuerte cruce con Myron Gardner en Miami
La noche del sábado en el Kaseya Center de Miami quedó marcada por un tenso enfrentamiento en plena cancha: Scotty Pippen Jr., base de los Memphis Grizzlies, fue expulsado tras protagonizar un cruce físico con Myron Gardner, alero del Miami Heat, luego de recibir un golpe que consideró desleal. El incidente ocurrió en los segundos finales de la victoria 136-120 del Heat, en un contexto adverso para Memphis, que atraviesa una temporada irregular.
El altercado comenzó después de que Pippen Jr. anotara un triple y fuera derribado desde atrás, sin balón, por Gardner. El base, de 25 años, reaccionó de inmediato: cruzó la cancha y lo sujetó por el cuello y los hombros, empujándolo hasta la primera fila de asientos.
“No lo consideraría lucha libre”, expresó Pippen Jr. en declaraciones difundidas tras el partido. “Como dije, siento que fue solo un abrazo”, ironizó. Si bien minimizó el episodio, calificó la acción previa como un “golpe bajo” y agregó: “Me golpeó desde un lugar donde no podía verlo, así que pensé que fue un gesto suave. Solo pensé que necesitaba un abrazo en el otro extremo”.
El intercambio físico, que incluyó un breve forcejeo, obligó a la intervención de entrenadores, compañeros y personal de seguridad, generando un momento de alta tensión que interrumpió el cierre del encuentro. Tras revisar la jugada, los árbitros decidieron expulsar a ambos jugadores.
La secuencia fue el punto culminante de varios roces previos. Primero disputaron con intensidad un rebote en el que Gardner bloqueó con fuerza a Pippen Jr., quien respondió apartándolo. Segundos más tarde, tras el triple sin marca del base, llegó el impacto por la espalda que desató la reacción.
La NBA podría analizar las imágenes para determinar posibles sanciones adicionales, aunque el propio Pippen Jr. afirmó que no espera suspensión ni multa. “No creo que se lanzaran puñetazos”, sostuvo. El reglamento contempla sanciones automáticas si algún jugador abandona el banco para sumarse a una pelea, situación que no ocurrió.
En lo deportivo, Memphis acumula 21 victorias y 34 derrotas, lejos de la pelea por los playoffs, mientras que Miami marcha séptimo en la Conferencia Este con 31 triunfos y 27 caídas, en zona de clasificación.
Pippen Jr., hijo del histórico Scottie Pippen, viene teniendo protagonismo tras regresar de una cirugía en el pie: promedia 10,1 puntos por partido y 40,2 % en triples. El sábado firmó una planilla destacada con 18 puntos, seis asistencias y dos robos en 20 minutos, aunque su expulsión terminó eclipsando su actuación.
Por su parte, Gardner disputa su primera temporada con el Heat tras su paso por la G League, con un promedio de 4,1 puntos en 9,7 minutos por encuentro. Su estilo físico ya había generado fricciones desde su llegada a la franquicia.