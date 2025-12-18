Escándalo en el Congreso: designaron a 3 auditores de la Nación en solapado trámite express
En plena madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la designación de tres integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) tras un acuerdo entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria, una maniobra que provocó el rechazo del resto de los bloques parlamentarios, que denunciaron irregularidades en el procedimiento.
La terna fue avalada con 186 votos afirmativos y dos abstenciones y quedó integrada por Rita Mónica Almada, propuesta por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, por el peronismo; y la exdiputada nacional salteña Pamela Calletti, por Innovación Federal.
A las 3.09 de la madrugada se les tomó juramento a Forlón y Almada. Como Calletti no se encontraba presente, la presidencia de la Cámara habilitó una ronda de homenajes y cuestiones de privilegio hasta su llegada, lo que permitió que finalmente jurara a las 3.45.
La Casta a pleno. A las 3 de la mañana LLA y Fuerza Patria acuerdan designar a tres auditores de la Nación que los tenían escondidos detrás de las cortinas y ahora los hacen pasar para tomar juramento. Un escándalo. Por eso nos retiramos. pic.twitter.com/l3VsePVWpd— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) December 18, 2025
La votación generó una inmediata reacción de bloques como Provincias Unidas, el PRO y el Frente de Izquierda, que denunciaron que el oficialismo apuró el tratamiento para “devolver favores” y advirtieron que la designación era ilegal, ya que no figuraba en el temario de sesiones extraordinarias enviado por el presidente Javier Milei al Congreso.
En señal de rechazo, estas bancadas se levantaron de sus escaños y dejaron que los espacios beneficiados por el acuerdo se votaran a sí mismos, sin acompañamiento del resto del cuerpo.
El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, adelantó que su espacio apelará la decisión ante la Justicia y sostuvo que la designación de auditores “no es de competencia” del pleno reunido en extraordinarias.
“Mire presidente: la Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional de control, no una dependencia administrativa del Congreso. Durante extraordinarias, el Congreso no tiene facultad de incorporar temas por su cuenta. Avanzar con la designación no fortalece el sistema de control, lo debilita”, afirmó Ritondo en el recinto.
Además, agregó: “Este bloque del PRO, el que lo viene sosteniendo como hasta ahora, va a ir a la Justicia para declararlo inconstitucional. La falta de códigos, de compromisos asumidos, corre por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara”.
En un comunicado posterior, los diputados del PRO rechazaron formalmente la designación y señalaron que no la convalidan, al considerarla “nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional”. También manifestaron su malestar por la actitud del oficialismo y recordaron que acompañaron al Gobierno en momentos críticos por entender que el país necesitaba un cambio profundo.
Desde el Frente de Izquierda, Myriam Bregman acusó al oficialismo de “estar apurado en devolver favores” y cuestionó el reparto de cargos: “Nunca vi algo más de casta que lo de recién. Nos parece bochornoso”, sostuvo.
Por su parte, Pablo Juliano, de Provincias Unidas, criticó con dureza la escena parlamentaria: “No hay un tema más por la ventana que nombrar a tres personas a las 3 de la mañana. Es más casta que la casta. Nosotros nos vamos a retirar. Se ve que no hay vocación de seguir con la orden del día”, concluyó.