Escándalo en Davos: Renuncia presidente del Foro Económico Mundial por sus vínculos con Jeffrey Epstein
Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial (WEF), renunció este jueves a su cargo tras revelaciones sobre sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. El también exministro de Relaciones Exteriores de Noruego comunicó su decisión mediante un comunicado oficial donde señaló: “Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar mi cargo de presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial. Ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”.
La organización confirmó la salida de Brende, quien perteneció al FEM durante más de ocho años, y designó como presidente y director ejecutivo interino a Alois Zwinggi, miembro de la junta directiva. André Hoffmann, copresidente del Consejo de Administración, y Larry Fink, presidente de Black Rock, señalaron que supervisarán la transición del liderazgo y el proceso para identificar un sucesor permanente.
Días atrás, el Foro había anunciado una revisión independiente sobre las interacciones de Brende con Epstein tras conocerse que participó en tres cenas de negocios con el fallecido financista en Nueva York entre 2018 y 2019, además de mantener comunicaciones por correo electrónico y SMS. Según documentos liberados por el Departamento de Justicia de EE.UU., Brende llegó a discutir con Epstein la posibilidad de que el WEF se convirtiera en “una alternativa a la ONU”. El último contacto entre ambos ocurrió la semana anterior a la detención del depredador sexual.
Brende fue mencionado más de 60 veces en los millones de documentos relacionados con Epstein, quien se declaró culpable en 2008 de prostitución infantil y enfrentaba cargos de tráfico sexual cuando se suicidó en prisión en 2019. Tras conocerse las revelaciones, Brende declaró: “desconocía por completo el pasado y las actividades delictivas de Epstein”, y pidió perdón por lo sucedido.
La investigación independiente concluyó sin nuevas revelaciones de importancia, aunque finalmente el directivo presentó su renuncia para evitar distracciones en la labor del Foro.