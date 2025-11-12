Escándalo en Alpine: investigan un posible espionaje industrial tras un ingreso ilegal en su sede de Francia
El equipo Alpine atraviesa un final de temporada turbulento, marcado por un rendimiento por debajo de las expectativas y mínimas mejoras en los monoplazas de Pierre Gasly y Franco Colapinto. La escudería, que había justificado su bajo nivel asegurando que concentraba sus esfuerzos en el nuevo reglamento de 2026, volvió a ser noticia por un grave hecho de seguridad: la intrusión de desconocidos en su fábrica de Viry-Châtillon, Francia.
Según reveló el diario francés Le Parisien, dos personas ingresaron ilegalmente a las instalaciones el pasado lunes a las 22 horas, apenas horas después de que Gasly sumara un punto en el Gran Premio de Brasil.
En un artículo firmado por Candice Doussot, Flavien Gagnepain, Victor Cousin, Nolwenn Cosson y Pascale De Souza, se informó que los intrusos no robaron ningún objeto, lo que alimenta la sospecha de un posible “espionaje industrial”.
Una fuente policial detalló que los individuos rompieron una ventana lateral para ingresar y forzaron varias puertas en el primer piso, donde se ubican las oficinas de los directivos. “Es evidente que los intrusos registraron y revisaron el lugar”, señalaron.
La Fiscalía de Evry abrió una investigación que quedó en manos de la División de Delincuencia Territorial (DCT). No hubo detenidos, y según los primeros reportes, la intrusión habría durado “no más de cinco minutos”.
Desde el entorno de la escudería aseguraron que no se sustrajo ningún objeto ni documento y que “no había empleados en el edificio” al momento del incidente. Sin embargo, la Policía técnica y científica trabaja para determinar el propósito de la intrusión, mientras Alpine evitó pronunciarse oficialmente sobre el tema.
En lo deportivo, la situación tampoco es alentadora: el equipo, dirigido por Flavio Briatore, ocupa el último lugar del campeonato de constructores con solo 22 puntos, todos obtenidos por Gasly. El argentino Franco Colapinto aún no ha logrado sumar.
De cara al cierre del año, Alpine tendrá tres oportunidades más para mejorar su posición en Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, antes de concentrarse en el 2026, año en el que estrenará motores Mercedes. “Va a ser un año mucho mejor que 2025. El auto tiene soluciones prometedoras y muchas ganas de empezar”, había adelantado Colapinto.
Mientras tanto, las sospechas de espionaje crecen en el paddock, y el equipo francés busca dejar atrás un 2025 marcado por bajos resultados y ahora, un preocupante incidente de seguridad.