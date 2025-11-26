Escalada de tensión entre la AFA y el Gobierno tras un provocador mensaje de “El Gordo Dan” a Claudio Tapia
El tuitero libertario Daniel “El Gordo Dan” Parisini, conocido por su estilo polémico y confrontativo, volvió a generar controversia tras publicar un mensaje dirigido a Claudio “Chiqui” Tapia que encendió las redes. En su posteo, escribió: “Los F-16 volando sobre el predio de la AFA”, en alusión al avión de combate exhibido recientemente por el Gobierno y como una amenaza simbólica hacia la conducción del fútbol argentino.
El comentario llegó en un contexto especialmente tenso. Tapia atraviesa uno de los momentos más delicados de su gestión luego de la crisis desencadenada por la polémica con Rosario Central, que derivó en un fuerte rechazo de hinchas, dirigentes y hasta del propio Gobierno. Según reconstruyó Perfil, la disputa escaló cuando Javier Milei posó con la camiseta de Estudiantes en el sillón presidencial, gesto interpretado como una señal directa hacia el titular de la AFA y que se sumó a una serie de críticas abiertas del mandatario contra su figura.
En este clima de desgaste y conflicto, el mensaje de Parisini actuó como un nuevo elemento de presión, amplificando la confrontación en redes y alimentando el malestar en torno a Tapia. Para sectores del oficialismo libertario, el dirigente se transformó en un blanco frecuente, y las expresiones beligerantes como la del tuitero vuelven a exponer la magnitud del enfrentamiento entre la AFA y el Gobierno.
Con un escenario atravesado por tensiones políticas, descontento popular y cuestionamientos dentro del propio fútbol, el frente que enfrenta Tapia se vuelve cada vez más complejo. En ese marco, el ruido provocado por Parisini confirma que la disputa entre la conducción del fútbol argentino y el Gobierno está lejos de enfriarse.