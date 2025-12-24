“Es un desastre”: Kicillof cargó contra Milei por el atraso cambiario y advirtió sobre una crisis profunda
El gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a apuntar con dureza contra el gobierno de Javier Milei por el atraso cambiario y su impacto en el intercambio turístico, la producción y el empleo, y lanzó una advertencia contundente: “Es un desastre lo que están haciendo”.
“Hoy es tapa de Clarín que por cada turista que viene a la Argentina se van dos. Eso, si no es atraso cambiario, no sé qué nombre tiene. No es que de pronto Argentina dejó de ser atractiva ni que los argentinos se volvieron ricos para viajar por el mundo”, disparó el mandatario provincial, en referencia a una nota periodística publicada este miércoles.
En la misma línea, Kicillof sentenció: “Es un desastre lo que están haciendo. No hay sectores económicos en la provincia de Buenos Aires a los que les vaya bien: gastronomía, comercio, turismo e industria atraviesan una crisis gravísima, con elementos muy difíciles de revertir”.
Según datos del Indec, en noviembre el ingreso de turistas extranjeros cayó un 2,7%, con 491.400 arribos, mientras que la salida de residentes argentinos al exterior creció un 15,3%. En términos prácticos, por cada extranjero que ingresó al país, salieron casi dos argentinos, un fenómeno que el gobernador atribuyó directamente a la política cambiaria del Ejecutivo nacional.
Críticas a la política económica y al rol del FMI
En ese marco, el dirigente peronista volvió a cuestionar la estrategia económica del Gobierno nacional, a la que definió como “una improvisación permanente”, al señalar que “han cambiado 30 veces de política económica”.
“Es una improvisación y un apriete del Fondo Monetario Internacional y de los acreedores extranjeros, que intentan disimular como si fuera algo fantástico o una nueva etapa del mismo plan”, subrayó Kicillof en declaraciones a Radio 10.
Además, sostuvo que tras las elecciones legislativas el Tesoro de Estados Unidos se desentendió del respaldo al Gobierno argentino y dejó al Ejecutivo bajo la órbita directa del FMI. “El Tesoro norteamericano dice ‘yo me corro, ahora hacéle caso al Fondo Monetario’, y ahí los tenés deslizando la banda cambiaria. Es la política de siempre: reducir salarios, jubilaciones, ajustar a las provincias, frenar la obra pública y sostener un tipo de cambio artificial”, puntualizó.
Fin de año con ajuste y mensaje político hacia 2027
Para el gobernador bonaerense, el cierre del año está marcado por “la dureza con la que está pegando la política económica y el ajuste de Milei en la sociedad”, lo que se traduce en dificultades económicas, angustia social y cierre cotidiano de empresas.
En ese contexto, señaló que incluso muchos votantes del Presidente “se preguntan qué pasó con la luz al final del túnel o la V corta”, y consideró “imperioso resistir, cuidar desde el gobierno provincial lo que se pueda hacer y construir una alternativa”.
Al referirse al plenario del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que encabezó días atrás, Kicillof aclaró que “no es el lanzamiento de una candidatura”, sino el inicio de “la construcción de una alternativa a Milei” de cara a 2027.
“Esto trasciende al peronismo. Convoca al campo popular, a quienes creen en lo federal, en lo productivo, en la soberanía, en la ciencia y en la cultura nacional. Hay mucha organización y muchas ganas, porque no todo el mundo se ha comido la galletita que vende Milei”, afirmó.
Consultado sobre el armado político, remarcó que “no es contra otros sectores del peronismo”, sino la construcción de “un espacio participativo, abierto y con mirada de movimiento”. Y concluyó: “Esto no se aguanta. No es exageración ni filosofía: es la realidad que se vive y hace falta darle un cauce”.