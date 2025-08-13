Es palabra del INDEC: la inflación en julio fue del 1,9% y acumula 36,6% en un año
El Índice de Precios al Consumidor ( IPC) aumentó 1,9% en julio respecto de junio, con una variación acumulada del 17,3% en lo que va del año y un incremento interanual del 36,6%.
El traslado a precios de las tensiones cambiarias de julio fue leve. La mayor parte de la escalada del dólar, que en el mes alcanzó un 14%, ocurrió en los últimos días, por lo que el impacto más fuerte podría reflejarse en los indicadores de agosto.
La división con mayor aumento mensual fue Recreación y cultura, que subió 4,8% por el encarecimiento del transporte público y el funcionamiento de equipos de transporte personal. Le siguieron Transporte (2,8%) y Restaurantes y hoteles (2,8%).
Alimentos y bebidas no alcohólicas, con un alza del 1,9%, tuvo la mayor incidencia en el nivel general (0,51 puntos porcentuales), impulsada por verduras, carnes, pan y cereales. En la Patagonia, la mayor incidencia correspondió a Transporte (0,65 p.p.), con una suba del 4,6% en la región.
Las menores variaciones mensuales se registraron en Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%) y en Prendas de vestir y calzado (-0,9%), única división con caída.
Por categorías, los precios estacionales aumentaron 4,1%, los regulados 2,3% y el IPC núcleo 1,5%. En el análisis por tipo, los servicios subieron 3,1% y los bienes, 1,4%, con mayor incidencia de los primeros (1,07 p.p. frente a 0,80 p.p.).
En el acumulado de enero a julio, Educación encabezó las subas con 38,1%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (21,7%) y Recreación y cultura (20%). Las menores alzas fueron en Prendas de vestir y calzado (8,9%) y en Equipamiento y mantenimiento del hogar (10,3%).
En la comparación interanual, Educación aumentó 70,6%, con máximos en Cuyo (97,4%) y en la Patagonia (107,7%). Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 62%, y Restaurantes y hoteles, 54,6%. Las menores variaciones correspondieron a Prendas de vestir y calzado (27,3%) y a Equipamiento y mantenimiento del hogar (24,2%).
Por regiones, la Patagonia volvió a liderar la variación mensual del IPC con 2,1%, seguida por GBA y la región Pampeana (1,9%). Las menores subas se registraron en el Noreste y el Noroeste (1,7%). En el acumulado anual, la Patagonia también encabezó con 18,5% y, en la comparación interanual, alcanzó 40,7%, por encima del promedio nacional.
Pese al aumento del dólar del 13% en julio, acentuado en la última semana del mes y en la primera de agosto, las empresas advirtieron que la debilidad del consumo y la apertura comercial limitan la posibilidad de trasladar esa suba a precios. El Gobierno coincidió en que no hay circulante suficiente para convalidar aumentos generalizados.
Según una encuesta del Observatorio Pyme, el 74% de las firmas relevadas reportó incrementos de costos, pero solo un 35% pudo trasladarlos a precios. En paralelo, la importación de bienes de consumo alcanzó en julio los USD 5267 millones, el nivel más alto desde 2015, y el ingreso disponible de los hogares estaba en mayo un 9% por debajo de los niveles de fines de 2023.
En este escenario, analistas prevén que el mayor impacto de la suba del dólar se refleje en el IPC de agosto, que se conocerá en septiembre.