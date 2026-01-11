Es la historia de un amor… Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron separarse
Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron ponerle fin a la relación que comenzaron 15 años atrás. La morocha espléndida, la hechicera de melena lacia y oscura portadora de una elegancia natural y el rubio de ojos azules, el heredero de la empresa Macri, el xeneize y el político en ascenso que llegó a la presidencia de la Nación, fueron felices y comieron perdices durante 15 años, 1 mes y 25 días.
Durante su matrimonio, que duró una década y media, hubo algunos rumores de crisis. Qué pareja no los tiene. La extrema exposición, el desgaste propio de la cotidianidad, el ejercicio despiadado del poder y la pérdida absoluta de la intimidad son condimentos intensos, difíciles de pasar por alto y que pueden erosionar a la mejor pareja.
Fue a mediados de 2024 que comenzaron a circular algunas versiones de una crisis entre ellos.
Los programas de espectáculos no pasaron por alto el rumor y se hicieron eco de inmediato. ¿En qué se basaban? En que no veían publicaciones en redes de ellos juntos y, además, se habían percatado de varios viajes que habían realizado por separado.
En agosto de 2024, Juliana subió varias fotos con amigas durante un viaje a la región italiana de La Puglia. Pasear con amigas no hubiera llamado la atención de nadie si no fuera que Juliana, desde el 31 de diciembre de 2023, no subía ni una sola foto con Mauricio.
Fue Juliana misma, en noviembre de 2024, quien salió a desmentirlo y le comentó a la panelista de espectáculos Mariana Brey: “La gente está aburrida. Estamos súper bien, mejor que nunca diría. Que la gente se ocupe de sí misma y no de los demás”. Mauricio, en sintonía, también confirmó que todo estaba bien con su mujer e, incluso, se permitió bromear: “No sé quién se está haciendo ilusiones, pero no va a pasar. Es gente aburrida y tiene que decir algo”.
En diciembre de 2024, Juliana volvió a postear una foto con Mauricio y sus hijas. Eso calmó las aguas. Pero… siguieron más viajes donde se la vio sola, con sus hijas o trabajando. Por Colombia, Gran Bretaña, Italia o Francia.
Durante unos meses reinó nuevamente la tranquilidad, y en septiembre de 2025 volvieron los rumores. Algunos programas hicieron circular la idea de que la pareja ya estaba separada de hecho. No iba más. Crujía la pareja glam. El amor parecía hundirse sin remedio.
Esa vez, ninguno de los dos ni nadie del círculo íntimo salió a confirmar ni a desmentir nada. Hasta hoy…
La decisión final llegó hace unas semanas, siete días antes de las fiestas. Y fue de común acuerdo, después de madurar durante un año con respeto y amor la decisión.
Por el amor pasado, por el amor a Antonia, por los buenos tiempos vividos y por tantas cosas más, decidieron pasar la Navidad y el Año nuevo juntos.
“Entre aquel primer distanciamiento de fines del 2024 y la decisión de separarse pasaron charlas con mucho amor y, haciendo hincapié en la maravillosa historia que vivieron juntos, decidieron de común acuerdo separarse y ver cada uno desde su espacio qué es lo que les pasa”, coinciden desde el entorno de ambos.
Mauricio Macri tiene previsto viajar en las próximas horas a Europa. El tornado mediático lo agarrará bien lejos. Mientras, Juliana continúa de vacaciones con su familia en Punta del Este. Habrá que ver cómo sigue la historia con lo que queda del amor. Lo concreto es que hoy están separados y abiertos a lo que les depare la vida. Y eso los hace felices.
El futuro no lo conoce nadie. Quizá si Dios anduviese por ahí podría opinar algo. Pero lo que no puede desconocerse de manera alguna es la felicidad pasada. Mauricio, el día que se casó con Juliana, aseguró: “Ya dije que esta vez es para toda la vida”. Los deseos son eso, deseos. Toda la vida… no dura siempre lo mismo.
Hubo amor, mucho amor. Pero, como suele suceder, una vez que arrasa el huracán de la vida y de las pasiones, pueden quedar solo las cenizas. Como diría Francisco de Quevedo, si se permite una reversión de su poema, polvo serán, mas polvo enamorado. Polvo o cenizas que de ahora en más se colarán en los medios y en los programas de tevé para alimentar las hambres ajenas. Porque la voracidad por los desamores no respeta jerarquías, clases sociales, billeteras ni a nadie. Ni siquiera a expresidentes.
Solamente ellos, los protagonistas, pueden saber cuán grande es el agujero que les quedó en el cuore, la intensa medida del amor que les quedó estampada.