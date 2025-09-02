Maran Suites & Towers

“¡Es la Constitución, estúpidos!”: Sorprendentemente, Pablo Rossi se desmarcó del relato libertario y explotó contra Bullrich y Milei

Redacción | 02/09/2025 | Destacadas, Política | No hay comentarios

Patricia Bullrich, estuvo en A24 y protagonizó un papelón en vivo cuando intentó defender la estrategia del Gobierno nacional de recurrir a la Justicia para frenar la difusión de los audios que comprometen a Karina Milei. Quien la entrevistó fue Pablo Rossi, uno de los periodistas más condescendenientes con esta gestión libertaria. Hoy, asombrosamente, explotó contra la ministra de Seguridad y todo el aparato del Estado.

Esgrimiendo una aparente imagen de fastidio por la embestida del Gobierno contra la prensa, el periodista y conductor de A24, Pablo Rossi, apuntó este martes duro contra el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich.

“La falta de idoneidad para ocupar un cargo, la improvisación, muchas veces son más gravosas que los actos de corrupción”, disparó Rossi, sin nombrarla, pero en clara referencia a Bullrich.

“¡Es la Constitución, estúpidos!”, exclamó, en referencia al principio básico que protege la libertad de expresión y el secreto de las fuentes.

Rossi, desde el comienzo de la gestión libertaria, se mostró muy afín con sus ideales y defendió a capa y espada al presidente y Gabinete. Hoy, -aparentemente- estalló y manifestó su repudio al pedido del Gobierno a la Justicia para que allane a periodistas y medios que han dado a luz el escándalo de las coimas en la ANDIS y más audios que comprometen a la gestión de Milei.

¿Será corporativismo y/o solidaridad con el medio? ¿O Rossi y tantos comunicadores predilectos de quienes ejercen el Poder desde la Casa Rosada y el Congreso están viendo ALGO con miras a un futuro no tan lejano?

Tags:, , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X