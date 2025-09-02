“¡Es la Constitución, estúpidos!”: Sorprendentemente, Pablo Rossi se desmarcó del relato libertario y explotó contra Bullrich y Milei
Patricia Bullrich, estuvo en A24 y protagonizó un papelón en vivo cuando intentó defender la estrategia del Gobierno nacional de recurrir a la Justicia para frenar la difusión de los audios que comprometen a Karina Milei. Quien la entrevistó fue Pablo Rossi, uno de los periodistas más condescendenientes con esta gestión libertaria. Hoy, asombrosamente, explotó contra la ministra de Seguridad y todo el aparato del Estado.
Esgrimiendo una aparente imagen de fastidio por la embestida del Gobierno contra la prensa, el periodista y conductor de A24, Pablo Rossi, apuntó este martes duro contra el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich.
“La falta de idoneidad para ocupar un cargo, la improvisación, muchas veces son más gravosas que los actos de corrupción”, disparó Rossi, sin nombrarla, pero en clara referencia a Bullrich.
“¡Es la Constitución, estúpidos!”, exclamó, en referencia al principio básico que protege la libertad de expresión y el secreto de las fuentes.
“Es la Constitución, estúpidos”
Pablo Rossi criticó al Gobierno por negar los pedidos de allanamientos, aseguró que “el apresuramiento y la improvisación son más gravosas que los actos de corrupción” y apuntó contra “la torpeza y la falta de idoneidad para ocupar un cargo”. pic.twitter.com/AKIOFzf0y8
— Corta (@somoscorta) September 2, 2025
Rossi, desde el comienzo de la gestión libertaria, se mostró muy afín con sus ideales y defendió a capa y espada al presidente y Gabinete. Hoy, -aparentemente- estalló y manifestó su repudio al pedido del Gobierno a la Justicia para que allane a periodistas y medios que han dado a luz el escándalo de las coimas en la ANDIS y más audios que comprometen a la gestión de Milei.
¿Será corporativismo y/o solidaridad con el medio? ¿O Rossi y tantos comunicadores predilectos de quienes ejercen el Poder desde la Casa Rosada y el Congreso están viendo ALGO con miras a un futuro no tan lejano?