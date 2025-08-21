¿Error u horror?: en la lista oficial sobre detenidos por la barbarie en Avellaneda no hay argentinos
A los feroces incidentes ocurridos este miércoles por la noche en Avellaneda, se suma una curiosa comunicación oficial en la cual se dan a conocer detalles de los chilenos heridos, como de los detenidos por protagonizar los gravísimos desmanes durante el partido por la Copa Libertadores, entre Independiente y Universidad de Chile. En el documento no se cita a damnificados argentinos o a quienes lincharon a los “barrabravas” trasandinos.
El partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana disputado en Avellaneda tuvo un final aberrante debido a las escenas de violencia que se vivieron en la tribuna popular donde se encontraba la parcialidad visitante, que viajó desde el país vecino.
Los videos y las fotos del horror en el estadio Libertadores de América ya recorren el mundo, mientras tanto, en Chile hay preocupación por el estado de salud de los hinchas heridos e incertidumbre por el paradero de otros que perdieron comunicación en medio de los incidentes.
Los organismos de seguridad dieron a conocer la lista de heridos, que se recuperan en tres hospitales de la zona, y el centenar de detenidos que espera una resolución y fueron derivados a distintas comisarías.
En el Hospital Fiorito, el de mayor complejidad en la zona, fueron ingresados 12 heridos, de los cuales el que presenta mayor gravedad es Gonzalo Alfaro, el hincha al que se ve cómo lo arrojan desde la tribuna pero que “está fuera de peligro” según reveló el presidente del club chileno. Del resto, Jaime Mora presentó una fractura, Brayan Martínez llegó con una puñalada; la mayoría con politraumatismos: Pablo Mora, Ignacio Castro, Diego Trujillo, Sebastián Aliste, Fernando Ortiz, Hian Abreu, Carlos Mesa, Román Silva y Victoria Neira. Todos ellos irán recibiendo el alta con el correr de las horas.
En el Hospital Presidente Perón de Avellaneda se recibieron tres hinchas sin riesgo vital: Andrés Villalobos (traumatismo de cráneo), Diego Montero (apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo) y Renato Urbina (traumatismo de cráneo).
En tanto, el Hospital de Wilde informó que cuatro simpatizantes chilenos fueron atendidos en la guardia: Joaquín Vaina, Rubén Torres, José Acuiada y Patricio Valenzuela.
Según el informe elevado por la Comisaría 1° de Avellaneda, los incidentes comenzaron minutos antes del inicio del partido entre Independiente y Universidad de Chile, “cuando un grupo de hinchas visitantes incendió una butaca en la tribuna Sur Alta. Más tarde, a los 34 minutos del primer tiempo, tras el empate de Independiente, los simpatizantes de la U de Chile rompieron instalaciones del estadio, arrojaron objetos contundentes desde la parte superior hacia la parcialidad local y también contra el personal policial”.
El parte señala que: “Ante la escalada de violencia, facciones de la barra de Independiente intentaron cruzarse con los visitantes, lo que obligó a reforzar con Infantería distintos accesos para evitar un enfrentamiento directo” (lo que finalmente pasó quedando en evidencia una zona absolutamente ‘liberada’ con connotaciones aberrantes ya que se consumó un LINCHAMIENTO de los a priori agresores…).
Y consigna: “Pese a ello, los hinchas chilenos continuaron con destrozos y agresiones, lo que llevó a la suspensión del partido y al desalojo de la tribuna visitante. En ese contexto, varios simpatizantes de la U resultaron con heridas sangrantes y fueron derivados de urgencia al Hospital Fiorito”.
Finalmente, el operativo policial culminó con un centenar de hinchas de Universidad de Chile aprehendidos, acusados de “atentado y resistencia a la autoridad agravado”. El informe detalla graves daños en los baños y demás sectores de la tribuna visitante. El accionar fue avalado por la UFI N°4 de Avellaneda, a cargo del fiscal Sebastián González.
La lista de los 111 detenidos por la policía en Avellaneda
1) Recabal Eduardo, (Chi), de 54 años de edad,
2) Arredondo Moya Isaac, (Chi), de 36 años de edad,
3) Cabrera Diego, de (Chi) de 24 años de edad,
4) Mandiela Luciano, (Chi), de 23 años de edad,
5) Muñoz Luciano Daniel, (Chi), de 21 años de edad,
6) Vázquez Enrique Hernan, (Chi), de 28 años de edad,
7) Cespedes Alejandro Marin, (Chi), de 47 años de edad,
8) Carlos Roñan, (Chi), de 35 años de edad,
9) Vergara Matías, (Chi), , de 29 años de edad,
10) Rodríguez Agustín, (Chi), de 19 años de edad,
11) Mena Rodríguez Nicolás Ignacio, (Chi), de 30 años de edad,
12) Pérez Tomas, (Chi), de 21 años de edad,
13) Molina Albornoz Exequiel jeremay, (Chi), de 21 años de edad,
14) Valdez Castro Rodrigo Nicolas, (Chi), de 30 años de edad,
15) Vergara Navarrete Brian Benjamin, (Chi), de 24 años de edad,
16) Donoso Guerra Benjamin Francisco, (Chi), de 18 años de edad,
17) Calixto Alan, (Chi), de 22 años de edad,
18) Avila Diego, (Chi), de 25 años de edad,
19) Toro Gabriel, (Chi), 34 años de edad,
20) Vergara Esteban, (Chi), de 18 años de edad,
21) Cartez Rosales Matias Ignacio, (Chi) de 27 años de edad,
22) Cortes Ricardo Emilio, (Chi), de 30 años de edad,
23) Bigorria Perez Ericson , (Chi), de 31 años de edad,
24) Puebla Hernández Diego Jesus, (Chi) de 41 años de edad,
25) Matamora Braian Nicolás (Chi), de 21 años de edad,
26) Figueroa Mesina Nicolas, (Chi) de 35 años de edad,
27) Cabezas Martin Caro(Chi), de 17 años,
28) Pino Orrazabal Vicentico, (Chi), de 17 años de edad,
29) Briones Catalina Monserrat, (Chi), de 21 años de edad,
31) Soto Rafaela, (Chi), de 19 años de edad,
32) Gallguillas Katerina, (Chi), de 35 años de edad,
33) Maena Alveaya Joaquin Pablo, (Chi) , de 31 años de edad,
34) Gálvez Pavez Paola Aaron, (Chi), de 23 años de edad,
35) Avalos Maricovich Pedro Felipe, (Chi), de 43 años de edad,
36) Valdez Manuel, (Chi), de 19 años de edad,
37) Collado Cristóbal, (Chi), de 19 años de edad,
38) Díaz Rubio Sebastián Ignacio, (Chi), de 30 años de edad,
39) Donoso Raul Zalazar, (Chi) de 32 años de edad,
40) Gerardo Zunigo Valenzuela, (Chi), de 30 años de edad,
41) Recabal Chaparro Bruno, (Chi), 22 años de edad,
42) Soto Padilla Jesus, (Chi), de 44 años de edad,
43) Bravo Guerra Francisco Andrés, (Chi), de 25 años de edad,
44) Duran Carrasco Juan Andrés, (Chi), de 34 años de edad,
45) Galindo Eduardo, (Chi), de 33 años de edad,
46)Huerta Edgardo, (Chi), de 18 años de edad,
47) Bastias Rodrigo, (Chi), de 33 años de edad, soltero,
48) Huero Cristian, (Chi), de 36 años de edad,
49) Silva Gabriel, (Chi), de 31 años de edad,
50) Villegas Juan Pablo, (Chi) de 28 años de edad,
51) Sotomayor Ifrain, (Chi), de 36 años de edad,
52) Briones Jordan, (Chi), de 22 años de edad
53) Araya Manuel, (Chi), de 19 años de edad,
54) Álvarez Rubén, (Chi) de 20 años de edad,
55) Contreras Jeremias, (Chi) de 22 años de edad,
56) Sepulveda Yojhan, (Chi) de 23 años de edad,
57) Nahar Felipe (Chi) de 21 años de edad,
58) Salvador Aguilera Nuñez, (Chi) de 50 años de edad,
59) Garrido Miranda, (Chi), de 28 años de edad
60) González Mirko, (Chi), de 29 años de edad,
61) Rétameles Diego, (Chi), 34 años de edad,
62) González Benjamín, (Chi), de 29 años de edad,
63) Arancibia Enzo, (Chi), de 22 años de edad,
64) González Jerko Antonio, (Chi) de 29 años de edad,
65) Tagle Cristopher, (Chi), de 30 años de edad, soltero,
66) Cabo Pablo, (Arg), de 27 años de edad,
67) Fuencelida Martin(Chi) de 18 años de edad,
68) Rojas Moran Ricardo Alfonzo, (Chi) de 44 años de edad,
69) Leurin Vicente, (Chi), de 21 años de edad,
70) Montero Vega Tomas, (Chi) de 25 años de edad,
71) Godoy Diego, (Chi), de 25 años de edad,
72) López Diego, (Chi) de 23 años de edad,
73) Castillo José, (Chi), de 34 años de edad,
74) Bravo Orellano Sebastián Alejandro, (Chi), de 45 años de edad,
75) López Parra Valentin, (Chi) de 22 años de edad,
76)Salinas Andrés, (Chi), de 30 años de edad,
77) Nuñez Matias, (Chi) de 27 años,
78) Arqueros Romero Juan Pablo, (Chi), de 25 años de edad,
79) Madariaga Bastian (Chi), de 24 años de edad,
80) Farías Nicolao Emilio, (Chi), de 19 años de edad,
81) Riquelme Nicolás Esteban, (Chi) de 38 años de edad,
82) Lizama Valdez Ronald, (Chi), de 37 años de edad,
83)Godoy Enrique , (Chi) de 32 años de edad,
84) González Orrazabal Carlos, (Chi) de 21 años de edad,
85) Orrazabal Rojas Carlos, (Chi) de 51 años de edad,
86) Trujillo Diego, (Chi) de 34 años de edad,
87) Abreu Jean (Chi) de 38 años de edad,
88) Reyes Mesa Carlos Andres (Chi) de 27 años de edad,
89) Arabena Brandon , (Chi), de 27 años, soltero,
90) Cahuipan Matías, (Chi), de 29 años de edad,
90) Saavedra Cristian, (Chi), de 27 años,
91) Leon Braian, (Chi) de 19 años de edad,
92) Martínez Ayala Cristian, (Chi), de 26 años de edad,
93) Muñoz Arbiles Guillermo, (Chi) de 19 años de edad,
94) Rojas Martin (Chi), de 19 años de edad,
95) Valeria Blas Kurt, (Chi), de 24 años de edad,
96) Martinez Braian, (Chi) de 37 años de edad;
97) Caballero Ignacio Castro, (Chi), de 38 años de edad,
98) Aliste Sebastián, (Chi), de 21 años de edad,
99) SILVA MATILDA VICTORIA NEIRA, (Chi) de 21 años de edad,
100) NEIRA VICTORIA KATHERINE Vazquez, (Chi) de 45 años de edad,
101) ARANCIBIA SANDIAS FLAVIO HERNAN, (Chi) de 17 años de edad,
102) SILVA NEIRA ROMAN ANDRES, (Chi) de 17 años de edad,
103) LOPEZ VILLABLANCA CAMILO HENRY, (Chi) de 17 años de edad,
104) DYLAN LINCANQUEO BARAHONA JEREMY, (Chi), de 17 años de edad,
105) Aliaga Rojas José Marcelo, (Chi), de 18 años de edad, (Hospitalizado),
106)Torres Cesar, (Chi), de 38 años de edad, (hospitalizado),
107) Valenzuela Patricio Leandro, (Chi), de 34 años de edad, (Hospital),
108) ORTIZ FERNNADO, (Chi), de 21 años, (Hospitalizado),
109) MORA PABLO, (Chi), de 20 años (Hospitalizado),
110) MORA JAIME RODRIGO, (Chi), de 56 años, (Hospitalizado con FRACTURAS EN MIEMBROS INFERIORES)
111) GONZALO ALFARO, (Chi), de 33 años de edad (HOSPITALIZADO EN QUIROFANO CON FRACTURA DE CRANEO).