Eriochem dona 50 botiquines y refuerza el equipamiento de las fuerzas de seguridad entrerrianas
A través del laboratorio Eriochem SA, con sede en Paraná, el Ministerio de Seguridad y Justicia recibió la donación de 50 botiquines de primeros auxilios, que serán distribuidos entre la Policía de Entre Ríos y el Servicio Penitenciario.
El aporte se concretó durante un encuentro entre el ministro Néstor Roncaglia y el director general de la empresa, Gustavo Samojeden, en el cual se formalizó la entrega de los botiquines Metal 48, equipados con gasas, apósitos, guantes, vendas, jeringas, pinzas, alcohol en gel y agua oxigenada, entre otros elementos esenciales.
Los insumos cuentan con habilitación de la ANMAT y cumplen con estándares exigidos por aseguradoras de riesgos de trabajo, áreas de seguridad y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que garantiza su calidad y seguridad para la atención de urgencias.
Durante la entrega, Roncaglia agradeció a la empresa entrerriana, especializada en productos oncológicos, por “colaborar con la seguridad de quienes nos cuidan”, y subrayó que se trata de una acción que fortalece la articulación entre el Estado y el sector privado, aportando un beneficio concreto a la comunidad.