¿Era necesario?: Patricia Bullrich fue al teatro junto al gendarme Nahuel Gallo
La senadora nacional Patricia Bullrich protagonizó una jornada de intensa actividad pública que culminó en la mítica calle Corrientes, donde asistió a una función teatral para acompañar a su marido, Guillermo Yanco.
La referente de La Libertad Avanza se mostró este sábado por la tarde en el Hipódromo de San Isidro, en el marco del Festival Lollapalooza, y por la noche se trasladó directamente al centro porteño para presenciar la obra que protagoniza su pareja.
Que quilombo lindo el Lolla. pic.twitter.com/EK3pTIciF5
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 14, 2026
La salida no pasó desapercibida, ya que la exministra de Seguridad estuvo acompañada por un grupo cercano que incluyó al gendarme Nahuel Gallo, el efectivo que tomó relevancia internacional tras haber permanecido detenido en Venezuela bajo condiciones críticas.
A través de sus redes sociales, Bullrich compartió una fotografía del encuentro y detalló el itinerario de su jornada sabatina, resaltando la presencia del uniformado y de otros allegados. “Derechito a ver a mi actor preferido de la calle Corrientes (sí, Guille) con Nahuel, Elisa y buena compañía”, escribió la legisladora en su cuenta oficial.
Derechito a ver a mi actor preferido de la calle Corrientes (si, Guille) con Nahuel, Elisa y buena compañía. pic.twitter.com/A2YrGXFDHR
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 15, 2026
La presencia de Nahuel Gallo junto a la senadora ratifica el vínculo estrecho entre ambos luego del acompañamiento que la dirigente brindó frente al calvario que el gendarme atravesó en el exterior.
La noche teatral cerró un sábado de perfil alto para Bullrich, quien optó por un registro distendido para mostrarse ante sus seguidores, combinando el apoyo al trabajo actoral de Yanco con un gesto de camaradería hacia el integrante de la Gendarmería Nacional en un contexto de esparcimiento, tras los eventos masivos de la tarde en San Isidro.