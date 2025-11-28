Era Milei: Cifra récord de empresas que en solo un año activaron procesos preventivos de crisis
La economía ajustada y la fuerte caída de la actividad impulsaron un récord de Procesos Preventivos de Crisis (PPC) en Argentina. Durante este año, 143 empresas iniciaron el trámite para negociar con los sindicatos antes de aplicar suspensiones o despidos, la cifra más alta desde 2019.
El incremento de los PPC evidencia la presión que atraviesan las compañías ante la baja del consumo interno y la competencia creciente de productos importados. Los casos aumentaron un 9% respecto de 2024 y más del doble en comparación con 2023, lo que revela un escenario particularmente adverso para el tejido productivo.
PPC en alza: alerta para trabajadores y empresas
Los Procesos Preventivos de Crisis funcionan como un mecanismo de diálogo entre empresas, trabajadores y autoridades laborales, con el propósito de evitar despidos masivos y sostener cierto nivel de estabilidad mientras las empresas enfrentan dificultades económicas transitorias.
Acuerdos parciales y negociaciones lentas
Del total de trámites iniciados, solo una parte consiguió acuerdos homologados. Muchos expedientes quedaron en guarda temporal o siguen en trámite, lo que demuestra que las negociaciones suelen ser extensas y no siempre derivan en resoluciones rápidas.
Especialistas advierten que, aunque el PPC ofrece herramientas para negociar, numerosas pymes optan por ajustes internos sin formalizar el proceso, una decisión que puede derivar en conflictos futuros y aumentar la incertidumbre laboral.
El sostenido crecimiento de los PPC evidencia la fragilidad de diversos sectores industriales. Desde los gremios alertan que, sin políticas que estabilicen la producción y resguarden el empleo, la presión sobre los trabajadores podría intensificarse en los próximos meses.