Enzo Fullone juró como senador y se suma a la bancada de La Libertad Avanza
El rionegrino libertario Enzo Fullone juró hoy como senador en lugar de Lorena Villaverde, quien no pudo asumir ya que no se aprobó su pliego debido a las causas que tuvo en Estados Unidos y por los supuestos vínculos con el empresario acusado de narcotráfico, Fred Machado.
La vicepresidenta Victoria Villarruel le tomó juramento a Fullone, quien se sumará a la Libertad Avanza con lo cual ese bloque pasará a tener una veintena de miembros.
Al comenzar la sesión, el senador Martín Soria presentó una cuestión de privilegio contra la ministra Patricia Bullrich, por haber intentado lograr que el Senado convalide el pliego de Villaverde, a quien acusó de “narcosenadora”.
Además, Soria denunció que Bullrich “siendo ministra concurrió al Senado y trajo dos impugnaciones” y esto es una “maniobra extorsiva y lamentable”.