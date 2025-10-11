Enzo Fernández también es baja por lesión y no jugará ante Puerto Rico
Luego de la laboriosa victoria frente a Venezuela, partido en el que la selección argentina se impuso por 1 a 0, Lionel Scaloni recibió una amarga noticia. Si bien el propio entrenador detalló en la conferencia de prensa post triunfo frente a la Vinotinto que en el duelo frente a Puerto Rico “jugarán todos los chicos nuevos que han venido”, el pujatense sufrió la baja de Enzo Fernández, quien en la mañana de este sábado fue desafectado de la gira por Estados Unidos.
Tal y como comunicó la cuenta oficial de la selección, el mediocampista del Chelsea quedó “desafectado de la gira por una sinovitis en su rodilla derecha”. Este mensaje fue acompañado por una foto del propio Enzo entrenándose con un vendaje en su pierna derecha.
Así, Scaloni tendrá una nueva baja en el mediocampo para este partido del martes venidero contra Puerto Rico. Y es que la ausencia del volante de 24 años se suma a la de Franco Mastantuono, quien en la previa al partido frente a Venezuela también fue desafectado por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo.
Pasada esta fecha FIFA, los Blues tendrán un compromiso frente al Nottingham Forest por la 8° fecha de la Premier League. Este encuentro, que se disputará el próximo sábado 18 de octubre, será el objetivo para un Enzo que no podrá decir presente con la selección y que se centrará en recuperarse para llegar al 100% a este duelo con el Chelsea.