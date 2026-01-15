Enzo Fernández se enojó feo: Ni un doblete de Garnacho impidió la derrota del Chelsea ante el Arsenal
Pese al doblete de Alejandro Garnacho, el Chelsea perdió este miércoles contra el Arsenal por 3-2 como local, en el estreno de su nuevo entrenador Liam Rosenior, y deberá dar vuelta el resultado en la revancha de las semifinales de la Copa de la Liga de Inglaterra. Fue un partido caliente y dinámico, en el que el capitán de los “Bleus”, el argentino Enzo Fernández terminó muy enojado con Martín Zubimendi.
Martin Zubimendi just laughs at Enzo Fernandez at full-time, as the Argentine loses his head in a confrontation… ❌
Los Gunners se llevaron el primer asalto de la eliminatoria, que tendrá su desenlace el 3 de febrero en el Emirates Stadium, también de Londres. Rosenior vivía en este partido su presentación ante su nueva hinchada, después de llegar este mes desde el Estrasburgo y del debut del pasado sábado con un triunfo 5-1 en el campo del Charlton en la FA Cup.
Con su victoria en Stamford Bridge, el Arsenal da así un gran paso hacia la que sería su primera final desde el año 2020, cuando conquistó precisamente la FA Cup.
Ante el líder de la Premier League, el Chelsea pagó caras sus carencias defensivas, como ya le venía ocurriendo en la etapa anterior con Enzo Maresca. Ben White (minuto 7), de cabeza en un córner, y el sueco Viktor Gyökeres (49′) distanciaron al Arsenal antes de que el argentino Garnacho descontó en el 57.
DOBLETE DE ALEJANDRO GARNACHO EN LA SEMIFINAL DE CARABAO ANTE ARSENAL.pic.twitter.com/iO9bup3MpG https://t.co/sWvDbK6j9G
El tanto de Gyökeres vino acompañado de un gran error del arquero español Robert Sánchez, que dejó escapar la pelota de las manos.
El español Martín Zubimendi volvió a poner a los visitantes con un colchón de dos goles, al marcar en el 71, pero Garnacho volvió a recortar la desventaja de los suyos y la dejó en ese 3-2 final.
GOL DE GARNACHO AL ARSENAL.pic.twitter.com/kwTAWqfSfm
La reacción final de los Blues, el gran partido de Garnacho y el hecho de que el equipo batallara a pesar de llegar muy mermado al partido suponen síntomas esperanzadores para esta recién iniciada “era Rosenior”.
El Chelsea tenía las bajas sensibles para este partido de Cole Palmer, Reece James y Malo Gusto por lesión, de Moisés Caicedo por suspensión y de Liam Delap y Jamie Gittens por enfermedad.
El ganador de esta semifinal disputará la final contra el Manchester City o el Newcastle. El martes, en la ida de esa eliminatoria, los Citizens se distanciaron 2-0 con tantos de Antoine Semenyo y Rayan Cherki.