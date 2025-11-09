Enzo Fernández se bajó del amistoso con Angola: “No tengo tiempo para descansar”
Se confirmó la primera baja de la selección argentina para el amistoso ante Angola: Enzo Fernández no viajará a África. El mediocampista confirmó la noticia luego de hablar con los médicos de la Albiceleste y el Chelsea. “En estas últimas semanas sufrí mucho dolor en la rodilla y charlando con los médicos de la selección y Chelsea, acordamos descansar en estas dos semanas de parate”, expresó el volante en ESPN tras la victoria de su equipo ante Wolverhampton, por la Premier League.
“Tengo un problema en la rodilla desde hace cuatro meses. Vengo con un edema óseo que empeoró en las últimas semanas porque al final, son muchos partidos que jugamos”, reveló el campeón del mundo.
“No tengo tiempo para descansar porque son muchos partidos y porque creo que lo más importante se viene al final de temporada. Es muy bueno tomar esta decisión juntos, siempre respetando a los médicos”, afirmó Enzo.
El partido de la selección argentina contra Angola se jugará el próximo viernes 14 de noviembre en Luanda, capital del país africano. Además, el equipo de Scaloni se entrenará en España, antes y después del duelo.