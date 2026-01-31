Enzo Fernández marcó en el minuto 91 y Chelsea dio vuelta un 0-2 para seguir en zona de Champions
En el marco de la 24ª jornada de la Premier League, Chelsea logró una victoria épica por 3-2 ante West Ham en tiempo de descuento, luego de comenzar el segundo tiempo dos goles abajo. El tanto decisivo lo convirtió Enzo Fernández a los 91 minutos, resultado que le permitió al conjunto Blue mantenerse en la pelea por la clasificación a la próxima Champions League.
¡¡¡CUÁNDO NO, DAME ENZO, DAME DAME ENZO!!! ¡ENZO FERNÁNDEZ AGÓNICO Y SALVADOR PARA EL 3-2 DEL CHELSEA QUE REMONTA VS. WEST HAM!
Tras un primer tiempo adverso, en el que la visita dominó con claridad, el equipo londinense reaccionó en el complemento y llegó a la igualdad gracias a los goles de João Pedro y Marc Cucurella. Cuando el empate parecía sellado, una jugada colectiva terminó con la definición del volante argentino en el inicio del tiempo adicionado por el árbitro Anthony Taylor.
La acción del gol comenzó con un preciso pase filtrado de Moisés Caicedo hacia João Pedro dentro del área. El brasileño, en lugar de rematar, descargó hacia el punto penal, donde apareció Enzo Fernández para definir de primera y sellar el 3-2.
El mediocampista surgido en River Plate atraviesa un gran momento goleador en 2026: suma cinco goles en nueve partidos oficiales. En la temporada acumula 11 tantos (ocho en Premier League) y cuatro asistencias en 33 partidos. Además, venía de marcar de penal frente al Napoli por Champions.
Pese al festejo final en Stamford Bridge, Chelsea sufrió durante gran parte del partido. West Ham, que contó con la titularidad del argentino Valentín Castellanos, se puso en ventaja a los seis minutos con un gol de Jarrod Bowen. Luego, Crysencio Summerville amplió la diferencia tras un centro de Aaron Wan-Bissaka y una definición de primera en el área.
El ingreso de João Pedro en el entretiempo cambió el desarrollo del juego. A los 57 minutos descontó de cabeza y, con el correr de los minutos, Chelsea fue arrinconando a su rival. El arquero Alphonse Areola sostuvo al West Ham con varias intervenciones, pero también por vía aérea Cucurella marcó el empate parcial.
En un cierre abierto y con situaciones para ambos equipos, el tanto de Enzo Fernández inclinó la balanza. Antes del pitazo final, se produjo una gresca entre futbolistas que derivó en la expulsión de Jean-Clair Todibo tras la revisión del VAR.
Con este resultado, Chelsea alcanzó los 40 puntos y quedó en el cuarto lugar de la tabla, por detrás de Arsenal (53), Manchester City (46) y Aston Villa (46). Sin embargo, podría ser superado por Manchester United (38), que debe jugar su partido pendiente.
West Ham, en cambio, quedó comprometido en la zona baja. Suma 20 puntos y permanece en puestos de descenso junto a Burnley (15) y Wolverhampton (8). Nottingham Forest, con un partido menos, está por encima con 25 unidades.
El próximo compromiso de Chelsea será por la semifinal de la Carabao Cup ante Arsenal. Tras caer 3-2 en la ida, buscará revertir la serie este martes 3 de febrero desde las 17 (hora argentina).