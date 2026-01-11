Enzo Fernández guió a la Legión Argentina del Chelsea que goleó a Charlton por la FA Club
Chelsea venció 5-1 a Charlton en el estadio The Valley, por la tercera ronda de la FA Cup 2025-2026, y logró poner fin a una racha de cinco partidos sin triunfos. El encuentro marcó además el debut del entrenador Liam Rosenior, en un equipo que contó con Moisés Caicedo y los argentinos Facundo Buonanotte, Alejandro Garnacho y Enzo Fernández, quien ingresó en el complemento y cerró la goleada con un gol de penal.
"Enzo Fernández":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 10, 2026
Porque hizo un gol y una asistencia para la victoria de Chelsea ante Charlton en la #FACup pic.twitter.com/ESegiSS3sk
En los primeros minutos, el local avisó con una pelota parada y un cabezazo de Lloyd Jones, mientras que Marc Guiu tuvo la más clara para los Blues con un remate bien contenido por el arquero. A los 10 minutos, el partido debió detenerse por una urgencia médica en la tribuna, cuando un hincha necesitó asistencia inmediata, generando preocupación y obligando a interrumpir el juego durante varios minutos.
Tras la reanudación, Chelsea asumió el protagonismo, empujó a Charlton contra su arco y comenzó a generar peligro con remates de Jamie Gittens y acciones aéreas de Jorrel Hato, siempre bien resueltas por el arquero local. Con el correr del primer tiempo, el encuentro se volvió más friccionado, con infracciones que cortaron el ritmo, aunque el conjunto londinense cerró esa etapa con mayor control de la pelota y presencia ofensiva.
El dominio se hizo aún más evidente tras el descanso. A los 49 minutos, Jorrel Hato apareció en el área y sacó una volea espectacular al ángulo, imposible de atajar, para abrir el marcador y establecer el 1-0 para Chelsea.
Un minuto más tarde, la visita volvió a golpear. Facundo Buonanotte envió un centro preciso y, tras un desvío en el primer palo, Tosin Adarabioyo apareció solo para definir de cabeza y marcar el 2-0, confirmando la superioridad del equipo de Rosenior.
Charlton logró descontar a los 53 minutos tras un tiro de esquina, cuando Miles Leaburn aprovechó una desatención defensiva para poner el 1-2 y devolver algo de suspenso. Sin embargo, la reacción duró poco: a los 62, Marc Guiu capturó un rebote en el área y sacó un potente remate de zurda a la escuadra para el 3-1.
Con el ingreso de Enzo Fernández a los 69 minutos, Chelsea ganó aún más control en el mediocampo y manejó los tiempos del partido. Ya en el descuento, Pedro Neto definió al primer palo tras una asistencia del argentino para el 4-1, y poco después Enzo Fernández transformó un penal en gol para sellar el 5-1 definitivo.
De esta manera, Chelsea avanzó en la FA Cup, cortó la racha negativa y celebró con una goleada en el estreno oficial de su nuevo entrenador.