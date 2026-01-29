Enzo Fernández brilló en Nápoles, marcó para Chelsea y homenajeó a Maradona en el estadio del Diego
El triunfo del Chelsea Football Club por 3 a 2 ante Napoli, en la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, dejó una fuerte impronta argentina. Enzo Fernández fue protagonista central al convertir el primer gol del partido, en el estadio Diego Armando Maradona, un escenario cargado de simbolismo para la historia del fútbol nacional.
El mediocampista surgido de River Plate abrió el marcador desde el punto penal y volvió a mostrar un alto nivel: sumó su cuarto gol en enero y alcanzó los diez tantos en la temporada, números que lo consolidan como una de las piezas clave del conjunto londinense. La victoria aseguró la clasificación de Chelsea a los octavos de final del certamen continental.
Un homenaje cargado de emoción
Finalizado el encuentro, Fernández protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche. A través de sus redes sociales, publicó un mensaje que rápidamente se viralizó: “Qué victoria en un estadio muy especial para mí. Te extrañamos, Diego, siempre estás presente. A la próxima ronda, vamos Blues”.
El posteo fue replicado por la cuenta oficial de Chelsea en X, acompañado por imágenes del volante besando el césped y señalando al cielo, gestos que evocan directamente la figura de Diego Maradona y su legado en Nápoles.
En diálogo con ESPN, el campeón del mundo en Qatar 2022 profundizó ese sentimiento: “Muy contento con el resultado y el esfuerzo de mis compañeros. Fue un gran partido en un estadio mítico, especial para mí, el estadio del Diego”. Y agregó: “Sentí una conexión con Diego. Es argentino, nos representa a nivel mundial y su legado es enorme. Me siento muy identificado”.
Un escenario histórico
El estadio Diego Armando Maradona —ex San Paolo— es uno de los templos del fútbol mundial. Allí, el astro argentino escribió algunas de las páginas más gloriosas de su carrera con Napoli, conquistando la Serie A y la Copa UEFA. Para Fernández, jugar y convertir en ese escenario fue mucho más que un compromiso deportivo: fue un gesto de continuidad simbólica entre generaciones del fútbol argentino.
Presente sólido y lo que viene
Con este triunfo, el equipo dirigido por Liam Rosenior avanzó directamente a los octavos de final de la Champions League, a la espera del sorteo que se realizará el viernes 30 de enero en Zúrich, donde se definirá el próximo rival.
En términos estadísticos, Enzo Fernández atraviesa uno de sus mejores momentos en Europa: diez goles en la temporada y dos asistencias en enero, ratificando su peso en la estructura táctica del equipo inglés.
El próximo compromiso del Chelsea será el sábado 31, cuando reciba al West Ham en Stamford Bridge por la Premier League. Los Blues se ubican actualmente quintos, con 37 puntos, a 13 del líder Arsenal, posición que hoy les garantiza un lugar en la próxima Europa League.