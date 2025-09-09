Entronizaron a la Virgen de Luján en los Jardines Vaticanos
En la hermosa zona del Bastión del Maestro, en el corazón de los Jardines Vaticanos, fue entronizada este martes al mediodía una imagen de la Virgen de Luján, patrona de Argentina, para que su imagen iconográfica “sea venerada y admirada”. En el lugar se encuentran también imágenes de vírgenes patronas de otros países de América Latina.
El número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, fue el encargado de la entronización. El embajador argentino, Luis Pablo Beltramino, se refirió a este momento como “un feliz acontecimiento”.
Con estas palabras, el cardenal Parolín comenzó su intervención. Calificó de “entrañable que la imagen de la Virgen de Luján presida desde hoy una zona tan particular de los Jardines Vaticanos. “Esto es entrañable”, afirmó el secretario de Estado.
“Agradezco en nombre del papa a los que hicieron posible la realización de esta obra”, señaló.
Recordó al fallecido predecesor de León XIV, el pontífice argentino Francisco, que también deseaba colocar la imagen de la Virgen en los Jardines Vaticanos.
El cardenal Parolín describió la obra “rodeada de teselas características, que evocan el cielo y la vida eterna a la cual estamos llamados”. Destacó también que las mayólicas externas evocan las flores, “símbolos de vida y de belleza”.
Recordó que la imagen de la Virgen de Luján “fue encontrada en el interior de una casa”, un aspecto que le llamó particularmente la atención. “Creo que esto intenta demostrar la vivencia de la fe en lo cotidiano y está íntimamente unido a nuestras relaciones personales y sociales. Es un hermoso significado”.
El secretario de Estado vaticano señaló que “Dios abarca todas las dimensiones de nuestra vida, no es algo aislado, sino que la vivencia de la fe está relacionada con lo cotidiano”.
Dijo que es oportuno aprovechar “este bonito lugar, desde ahora especialmente dedicado a la Virgen María, para pedirle a nuestra madre, como un anhelo profundo, por la anhelada paz entre los pueblos”.
“María, Madre de la Paz, es un hermoso significado. La relación con Dios no es algo aislado. Que María lleve las súplicas ante su hijo para que cesen las guerras y los conflictos que destruyen tantas vidas y causan tanta desolación”.
El cardenal Parolín dijo que la presencia de María “intenta demostrar la vigencia de la fe”. Invitó a todos a ser “uno en Cristo”. “Pidamos asimismo por el pueblo argentino. Que nuestra Señora de Luján los proteja con su manto materno. Que Dios los bendiga a todos, para que el mundo sea un ambiente de paz al amparo de su manto maternal”.
En la ceremonia también habló el cardenal Fernando Vérgez Álzaga y el cardenal argentino Leonardo Sandri bendijo la imagen inaugurada. También estaba presente el cardenal argentino Víctor Fernández, titular del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y otras personalidades de la Santa Sede.