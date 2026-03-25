Entrenó la selección en Ezeiza y hay dos campeones del mundo en duda para enfrentar a Mauritania
Lionel Messi volvió a mostrar su mejor versión anímica en Ezeiza y tiene presencia asegurada en los dos amistosos ante selecciones africanas, mientras que Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi quedaron en duda por molestias físicas y podrían perderse el choque del viernes ante Mauritania en La Bombonera.
En el predio de AFA que lleva su nombre, en Ezeiza, Messi sonrió, aplaudió y se divirtió durante la entrada en calor de la segunda práctica de la Selección Argentina, la primera abierta a la prensa. Fue uno de los últimos en salir al campo principal, ya que se quedó más tiempo en la carpa que oficia de gimnasio.
La “Pulga”, dueño de 901 goles en su carrera, dejó en claro que todavía tiene hambre de gloria. A su lado, el entrenador Lionel Scaloni también se reía al ritmo del clásico “loco” que anima cada inicio de práctica, en una jornada en la que repartió pecheras por primera vez en la semana.
Sin embargo, hubo una salvedad importante: dos campeones del mundo, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, arrastran molestias físicas y podrían ser resguardados en el amistoso del viernes.
En el caso de De Paul, no jugó el último fin de semana con Inter Miami por una contusión en el isquiotibial, que le provocó un gran hematoma. Aprovechó esa inactividad para viajar anticipadamente a la Argentina y estar presente en el cumpleaños de su novia, Tini Stoessel.
Ya en Ezeiza, participó del trabajo principal como “comodín”, con una pechera naranja flúo, lo que refuerza la idea de que Scaloni podría cuidarlo pensando en lo que viene.
Por su parte, Otamendi tampoco jugó para Benfica el fin de semana. A eso se suma que no estará disponible para el debut del Mundial 2026 frente a Argelia, el 16 de junio en Kansas City, debido a la expulsión que sufrió ante Ecuador en el último duelo de Eliminatorias Sudamericanas.
Con ese contexto, Scaloni dividió a los 30 jugadores citados a la Mayor y armó un trabajo táctico con reparto de pecheras. Hubo 12 futbolistas que recibieron el peto violeta (como se lo llama en España): Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Marcos Senesi, Marcos Acuña; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nico González; Franco Mastantuono, Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.
Un rato antes, defensores y mediocampistas defensivos habían realizado un trabajo táctico intenso bajo las órdenes del asistente Walter Samuel, que el martes 24 cumplió años y lo festejó en la concentración. Scaloni también intervino de cerca, con especial énfasis en cómo doblar las marcas sobre los extremos rivales.
Mientras tanto, los jugadores ofensivos alternaban entre ejercicios con pelota en la cancha y tareas en el gimnasio. Allí se pudo ver a De Paul, Messi, Paredes, Giuliano Simeone y Gianluca Prestianni, entre otros.
El caso de Prestianni merece atención: el mediocampista surgido en Vélez irrumpió en la convocatoria de la Mayor tras un gran Mundial Sub 20 en Chile en 2025 y ahora apuesta a ganarse un lugar como posible revulsivo ofensivo.
En paralelo, la semana en Ezeiza es clave porque será la última antes de que se defina la lista de 26 convocados para el Mundial 2026. El plazo límite para presentarla es el 31 de mayo, mientras que antes del 11 de mayo deberá entregarse la nómina de reserva de 55 nombres.
Con ese objetivo, Scaloni programó para el sábado un entrenamiento ante la Selección Sub 20, dirigida por Diego Placente y que trabaja en sintonía con la Mayor en el mismo predio. La idea es darle rodaje a quienes no sumen minutos frente a Mauritania.
Lo único seguro es que Messi estará en ambos amistosos formales contra rivales africanos. Y el primer once, ante Mauritania, podría ser el más cercano al “ideal”: Emiliano “Dibu” Martínez; Nahuel Molina, Romero, Otamendi o Senesi, Nicolás Tagliafico; De Paul o Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Thiago Almada, Julián Álvarez y Lionel Messi.
La confirmación, o al menos más indicios, podrían llegar este jueves, cuando Scaloni hable en conferencia de prensa antes del entrenamiento vespertino. Allí se espera que el DT empiece a despejar dudas sobre el equipo y sobre el estado físico de De Paul y Otamendi.