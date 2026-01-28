Entregaron un nuevo grupo electrógeno al Hospital Santa Rosa de Chajarí para garantizar la continuidad de los servicios
Con el objetivo de fortalecer la infraestructura del sistema sanitario, el Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí recibió un nuevo grupo electrógeno, en el marco de un trabajo articulado entre la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y el Gobierno de Entre Ríos.
El equipamiento fue entregado durante un acto que contó con la presencia del presidente de la Delegación Argentina ante la CTM, Alejandro Daneri, el vicepresidente Pedro Galimberti y el delegado Juan Carlos Chagas, junto al director general de Hospitales de la provincia, Mauro González, el director del hospital, Daniel Benítez, su equipo de trabajo y autoridades municipales.
Durante la actividad, Daneri destacó que la incorporación del grupo electrógeno “aporta al fortalecimiento de los servicios públicos esenciales y al acompañamiento permanente a las instituciones de salud”, y aseguró que desde la Delegación Argentina continuarán impulsando acciones de este tipo “en línea con las prioridades fijadas por el gobernador Rogelio Frigerio, para cuidar a las comunidades de la región y de Entre Ríos”.
Por su parte, Galimberti subrayó que contar con equipamiento adecuado “es fundamental para garantizar una atención continua y segura”, y remarcó que la entrega responde a “una necesidad concreta del hospital, brindando previsibilidad y respaldo a un servicio clave para la población”.
En la misma línea, el director general de Hospitales, Mauro González, explicó que el nuevo grupo electrógeno “permitirá reforzar la infraestructura del nosocomio y asegurar el suministro eléctrico indispensable para el desarrollo de las prestaciones sanitarias”.
A su turno, el director del Hospital Santa Rosa, Daniel Benítez, calificó la incorporación como “un momento histórico para la institución”. Señaló que el hospital contaba desde hace años con un equipo antiguo y de capacidad limitada, que ya no lograba cubrir la demanda actual. “El crecimiento de los servicios, la mayor complejidad de las prestaciones y el rol estratégico que cumplimos en el norte entrerriano hicieron imprescindible dar un salto estructural en materia de energía y seguridad operativa”, afirmó.
El Hospital Santa Rosa funciona como centro de derivación en maternidad para distintas localidades del norte de Entre Ríos, entre ellas Federación, San Jaime de la Frontera, Los Conquistadores, Feliciano, Santa Ana y Villa del Rosario, lo que exige que áreas críticas como quirófano y cuidados intermedios cuenten con suministro eléctrico permanente.
Además, la institución brinda atención durante todo el año en servicios como Pediatría, Clínica Médica, Ginecología, Traumatología, Unidad de Terapia Intermedia y Guardia Central, superando las 60 mil prestaciones anuales, lo que la consolida como un centro de referencia sanitaria para Chajarí y la región.