Entregaron las primeras 200 pecheras deportivas confeccionadas por jóvenes y adultos en Entre Ríos
El Gobierno de Entre Ríos concretó la entrega de las primeras 200 pecheras deportivas confeccionadas por jóvenes y adultos que participan de los talleres de la Modalidad Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación (CGE). Esta producción inicial forma parte de un proyecto que prevé la elaboración de 1.200 unidades, meta que se alcanzará con la continuidad de los talleres durante el próximo año.
La iniciativa se desarrolla en el marco del convenio firmado entre la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, y el CGE, y articula formación en oficios, inclusión educativa y acompañamiento a instituciones deportivas de distintos puntos de la provincia. Para hacer posible la confección de las pecheras, Enersa aportó tela e insumos, garantizando los materiales necesarios para el trabajo de capacitadores y estudiantes.
El presidente del CGE, Carlos Cuenca, encabezó el acto de entrega junto al coordinador de la Modalidad de Jóvenes y Adultos, Martín Álvarez; la directora departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure; y el director de Jóvenes y Adultos, Alfredo Blochinger, quienes resaltaron el impacto formativo y social que genera esta propuesta educativa.
Por parte de la Secretaría General de la Gobernación, participaron el coordinador General de Gabinete, Leandro Fernández, y la coordinadora de Articulación Estratégica Territorial, Yohana Fucks, quienes recibieron formalmente las 200 pecheras que serán distribuidas en instituciones deportivas de la provincia.
La confección se realiza en los talleres de modista y estampado gráfico de la Departamental de Escuelas Paraná, donde los participantes fortalecen su formación laboral a través de prácticas concretas que tienen un impacto directo en la comunidad.
Esta experiencia conjunta consolida un vínculo virtuoso entre educación, trabajo y deporte, permitiendo que recursos producidos en el ámbito educativo lleguen a clubes y espacios comunitarios que cumplen un rol clave en la contención y el desarrollo social en Entre Ríos.