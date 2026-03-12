Entregarán semillas de temporada otoño-invierno en la Bioferia del Parque Gazzano
La Municipalidad de Paraná realizará la entrega de semillas de temporada otoño-invierno durante una nueva edición de la Bioferia, que se desarrollará el sábado 14 de 8.30 a 12.30 en el Parque Gazzano.
La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, con el objetivo de promover la producción de alimentos en huertas familiares y comunitarias y acompañar a quienes desarrollan estos espacios en sus hogares o en ámbitos comunitarios.
Las semillas fueron adquiridas con fondos municipales, como parte de una política pública orientada a garantizar el acceso a insumos básicos para la producción urbana de alimentos en la ciudad.
Durante la actividad se entregará un kit familiar de semillas por persona, hasta agotar el stock, que incluirá variedades de estación aptas para la temporada otoño-invierno.
La distribución se realizará en el marco de la Bioferia, un espacio que reúne a productores y emprendedores de la economía social con propuestas de alimentos agroecológicos, productos naturales y elaboraciones locales. La feria promueve el consumo responsable y el fortalecimiento de los circuitos cortos de comercialización.
A través de esta iniciativa, el Municipio busca incentivar la producción propia de alimentos, promover hábitos de alimentación saludable y fortalecer la economía social, contribuyendo así a la seguridad y soberanía alimentaria de las familias paranaenses.