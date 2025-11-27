Entrega de equipamiento y aporte en capacitaciones en telemedicina para fortalecer el sistema sanitario entrerriano
El Gobierno de Entre Ríos y la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) avanzaron en el fortalecimiento del sistema sanitario provincial mediante la entrega de 10 equipos de telemedicina y una capacitación técnica destinada a personal del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Concordia y los servicios de emergencia 107.
Los Centros de Diagnóstico Móvil (CDM) fueron incorporados para ampliar la capacidad de respuesta hospitalaria, mejorar el diagnóstico a distancia y optimizar la atención tanto en zonas urbanas como rurales. La capacitación, realizada en las oficinas de EXO Soluciones Tecnológicas en Buenos Aires, incluyó instancias teóricas y prácticas sobre el uso del equipo y del software asociado, con ejercicios de simulación y soporte remoto.
Los CDM permiten realizar electrocardiogramas, monitoreo de signos vitales y asistencia médica en tiempo real, conectando a los equipos locales con profesionales en distintos puntos de la provincia.
Participaron de la instancia formativa el director general de Hospitales de la provincia, Mauro González; el director general de Emergencias provincial y secretario de Salud de Concordia, Diego Sauré; el director de Emergencias de la provincia, José Cáceres; la encargada de Enfermería municipal, Silvana Quiroz; los profesionales de Bioingeniería, Irupé Bressan y Emilio Arengo; y Jorge Chávez, del servicio 107 Concordia.
La iniciativa se enmarca en el trabajo conjunto entre la Delegación Argentina y el Ministerio de Salud, orientado a incorporar tecnología sanitaria, optimizar recursos y fortalecer la atención en servicios de emergencia, centros de salud y hospitales de referencia.