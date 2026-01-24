Entre Ríos zafa: Récord histórico de población carcelaria en la Argentina
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura elaboró un documento con datos de 2024 que refleja un aumento del 7% en la población carcelaria. Córdoba encabeza la lista provincial. Al 31 de diciembre de 2024, el sistema penitenciario registraba 121.443 personas privadas de la libertad (PPL), lo que equivale a una tasa de 258 cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia. Entre Ríos no entra en el “Top Five”.
Los datos son parte del documento “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos. Argentina. Año 2024” que elaboró el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), organismo a cargo de inspeccionar establecimientos de encierro de el país.
El promedio del crecimiento de la población carcelaria (7,1 %) fue incluso superior al que se venía registrando anualmente durante los últimos 25 años (6%).
El documento agrega que al 31 de diciembre de 2024, el sistema penitenciario argentino registraba 121.443 personas privadas de la libertad con un nivel de ocupación del 130,2 % de su capacidad. Esto implica que hay 130 personas alojadas donde caben 100.
En 2024, diversos poderes ejecutivos provinciales incrementaron la capacidad de alojamiento penitenciario, entre ellos Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Buena parte de esos nuevos centros penitenciarios recibieron a personas que estaban alojadas en comisarías. Esto generó un aumento del encarcelamiento, pero no logró reducir la cantidad de personas detenidas en el ámbito policial, que apenas se estabilizó.
Cinco provincias superan ampliamente la tasa nacional de encarcelamiento: Córdoba encabeza la lista, con casi 377 personas privadas de la libertad (PPL) cada 100.000 habitantes. Le siguen: Mendoza, con 308; Buenos Aires, con 305; Santa Fe, con 286 y Salta, con 267.
El CNPT subraya que el problema de la sobrepoblación no debe abordarse exclusivamente ampliando la red penitenciaria ya que sus causas radican en: el uso sistemático de la prisión preventiva; el incremento de personas condenadas a penas cortas; el aumento de la severidad de la legislación penal,la reticencia judicial a aplicar medidas alternativas a la prisión y las modificaciones legislativas regresivas en materia de ejecución penal.
Otro punto que destaca el informe del CNPT es el aumento en términos absolutos de la cantidad total de personas presas de forma preventiva. En términos absolutos, en solo tres años pasó de 43.191 personas procesadas en 2022 a 45.305 en 2024, lo que representa un crecimiento de cinco puntos porcentuales.
En comparación con los varones, las mujeres y las personas trans presentan niveles superiores en el uso de la prisión preventiva.
Además, advierten desde el Comité, las personas condenadas a penas de hasta tres años —es decir, por delitos de escasa o nula lesividad— representan el 17 % de la población condenada en cárceles del país (12.787 personas). En 2022, las personas con condenas de corta duración representaban el 13,5 %.
La situación procesal de las personas privadas de la libertad muestra que la mayoría cuenta con una condena firme. En la actualidad, el 62,0 % de la población carcelaria se encuentra condenada, mientras que el 37,3 % permanece procesada, es decir, sin sentencia definitiva.
Una lectura retrospectiva de estos datos indica que la proporción de personas condenadas registra un aumento sostenido, y que la población con prisión preventiva disminuyó de manera considerable durante los últimos dos años. Sin embargo, esta disminución es relativa ya que este cambio se produjo en un contexto de inflación carcelaria. En términos absolutos, la cantidad total de personas presas de forma preventiva no ha cesado de crecer: en solo tres años aumentó cinco puntos porcentuales, pasando de 43.191 personas procesadas en 2022 a 45.305 en 2024.