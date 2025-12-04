Frigerio y Unicef presentaron la estrategia provincial para fortalecer la primera infancia en Entre Ríos
Con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio y del director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Roberto Benes, se realizó este jueves una nueva reunión de la Mesa de Primera Infancia, en la que se presentaron las líneas estratégicas de acción elaboradas junto al organismo internacional. La propuesta busca consolidar los avances en la atención integral de niños de 0 a 5 años y reforzar el ejercicio de sus derechos en todo el territorio entrerriano.
Durante el encuentro, el gobernador agradeció “el apoyo recibido por parte del equipo de Unicef en estos primeros y difíciles dos años de gestión” y puso a disposición del país la información generada. También remarcó que las políticas dirigidas a la primera infancia suelen quedar fuera de las prioridades políticas por “no ofrecer resultados en un período de cuatro años”, aunque son las que “realmente hacen la diferencia”.
Frigerio destacó que las variables seleccionadas para el monitoreo comparten un eje en común: la relación entre el Estado y la familia. En esa línea, afirmó: “Tenemos que trabajar especialmente con las familias más vulnerables para acompañarlas, inducir a la inmunización y promover a la escuela como el principal centro de la vida social”. También subrayó que el respaldo institucional de Unicef otorga “mayor confianza” a estas acciones.
Más adelante, señaló que la visita de Benes “no solo reconoce el trabajo realizado, sino que también genera una gran responsabilidad para el equipo de gobierno”, al exigir que el reconocimiento se traduzca en políticas efectivas y mejoras concretas.
Por su parte, Roberto Benes felicitó al gobernador por sostener “una visión política a muy largo plazo” en un contexto donde los tiempos políticos suelen ser breves. Aseguró que la mesa demuestra un compromiso institucional profundo, orientado a fortalecer la legislación, la política pública y el presupuesto destinado a la niñez. “Tener resultados es la mayor garantía de que los chicos de hoy y del futuro accederán a servicios de calidad”, sostuvo durante su primera misión oficial en el país como director regional.
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó la importancia de los primeros mil días de vida como etapa decisiva que define oportunidades educativas, de salud y de desarrollo a largo plazo. Subrayó que la estrategia presentada es “una inversión inteligente, preventiva y orientada al futuro”, basada en tres ejes centrales: educación y cuidado, inmunización y acompañamiento a familias vulneradas.
Presencias
El encuentro contó con la asistencia de la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; y autoridades de Unicef. También expusieron la presidenta del CGE, Alicia Fregonese; la titular del Copnaf, Clarisa Sack; el ministro de Salud, Daniel Blanzaco; y el ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas.